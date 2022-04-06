Samanyolu Haber /Politika / Çiftçinin sigorta şirketini de batırdılar /06 Nisan 2022 10:47

Çiftçinin sigorta şirketini de batırdılar

2020 yılında 69,2 milyon TL kâr açıklayan Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri iştiraki Bereket Sigorta, 2021 yılında 90,3 milyon TL zarara imza attı. Şirketin kur değişimi kaynaklı geliri ise 60,1 milyon TL oldu.

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BirGün'ün haberine göre, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) idaresindeyken 13 Ocak 2017’de Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri’ne devredilen Bereket Sigorta’ya yönelik Bağımsız Denetçi Raporu açıklandı. Raporda, şirketin 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla konsolide bilançoya da yer verildi. Rapor, şirketin fahiş zararını ortaya koydu. 2020 yılı dönem kârı 69 milyon 202 bin 549 TL ile ifade edilirken, 2021’de zarara uğradı. Zarar miktarı 90 milyon 391 bin 264 TL oldu.



Raporda, şirketin kur değişiminden kaynaklı gelir ve giderleri de paylaşıldı. 2020’de kur değişimi kaynaklı 17 milyon TL kar 13,8 milyon TL zarar ettiği bildirildi. Türk Lirası’nın dolar karşısında giderek değer kaybetmesi şirketin 2021 yılı kambiyo kâr ve zararını da etkiledi. Şirketin kur değişiminden kaynaklı 2021 yılı kambiyo kârı 93,7 milyon TL’ye, zararı da 30 milyon TL’ye fırladı.

Bereket Sigorta, İslami Finans Ödülleri 2021’de, “Türkiye’nin En Güvenilir Katılım Sigorta (Tekafül) Şirketi” ile “Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Topluma Adanmışlık” kategorilerinde olmak üzere iki ödül aldı. 1 Temmuz’da ödüllere yönelik konuşan Bereket Sigorta Genel Müdürü Mahmut Güngör, yeni bir model oluşturmayı hedeflediklerini belirterek “Tekafül sigortacılığının daha geniş kitlelere yayılmasına hizmet etmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullanmıştı.

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Tekafül sigorta sistemi nedir?

Tekafül sigorta sistemi İslam bilginlerince, “Yardımlaşma veya karşılıklı sigorta” şeklinde ifade ediliyor. Yardımlaşma sigortası, “Değişik fertlerin birleşerek, içlerinden birinin maruz kalacağı felaketin hasarını tazmin etmek üzere yaptıkları bir yardımlaşma” olarak açıklanıyor.
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