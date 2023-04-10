AKP’ye laf yok: İnce CHP’yi, Özdağ İYİ Parti’yi hedef aldı

26 parti dün milletvekili aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) sundu. Millet ittifakında yer alıp kendi amblemleriyle seçime girmeyecek Demokrat Parti, DEVA, Gelecek Partisi ve Saadet Partisi ise adaylarını CHP listelerinden gösterdi.

Memleket Partisi’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, eski partisinin adaylarını hedef aldı.



Cumhurbaşkanlığı adaylığını koyması nedeniyle oyları bölmekle suçlanan İnce, CHP’nin Ankara ve İzmir’de gösterdiği adaylarını kendi adaylarıyla karşılaştırdı.



İnce Ankara’dan CHP listesinden Ankara 1’inci bölge 4’üncü sıra milletvekili adayı gösterilen DEVA Parti’li eski bakan Sadullah Ergin’i ‘Ergenekon ve Balyoz kumpasları döneminin adalet bakanı’ diye tanımladı.





İnce İzmir 1’inci bölge 1’inci sıradan milletvekili adayı akademisyen Yüksel Taşkın’ın bir dönem Taraf gazetesinde yazdığını hatırlatıp CHP’li adayın ‘Kemalizm ırkçılıktır’ dediğini öne sürdü.





Ümit Özdağ da eski partisini hedefine koydu. Özdağ, CHP’nin koordinatör başdanışmanı Erdoğan Toprak’ın ‘evli’ olduğunu öne sürdüğü eski eşi Ece Güner’in İYİ Parti’den aday gösterildiğini belirtti: “Akşener sık sık ‘Politikacı politikacının dostudur’ der. Ben ise ‘Politikacı politikacının rakibidir. Eğer politikacılar arasında dostluk varsa halka karşı kurulmuş çete söz konusudur‘ derim.”





Özdağ’ın sarf ettiği sözlerin ardından açıklama yapan Güner, Toprak’la geçen yıl boşandığını hatırlattı.





Güner açıklamasında şunları kaydetti:





*Bazı yazılarda sayın Erdoğan Toprak’ın eşi olduğum ifade ediliyor. Bu haberler doğru değil. Sayın Toprak’la geçen yıl boşandık. Özel hayatımla ilgili açıklama yapmayı sevmediğim için bugüne kadar sustum…





*Doğrusu şu: Bugüne kadar hiçbir siyasi partiye üye olmadım. Sayın Meral Akşener’i referandum döneminden beri tanıyorum; kendisi siyasi bir lider olarak, ben de bağımsız bir hukukçu olarak bu ‘ucube sisteme‘ karşı çok mücadele ettik.





‘Cumhur’a sessizler

Özdağ ve İnce aynı gün adaylarını açıklayan ve Yeniden Refah Partisi ve HÜDA-PAR’lı isimleri Meclis’e sokmayı amaçlayan AKP hakkında yorum yapmadı.