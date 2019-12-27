AKP'de Davutoğlu ayrılığı

Erdoğan, bu iki siyasi hareketle ilgili, "Bu münasip tespite ‘iki bin bir’ dahilse!?.. Demek ‘iki bin bir’ de, vatana ihanettir..." yaklaşımını benimserken, AKP Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Babacan ve Davutoğlu oluşumlarını AKP açısından 'tehdit değil demokrasinin zenginliği' olarak gördüğü yorumunu yaptı.







Bu iki siyasi parti karşısında AKP'nin 'başarı formülü'nü de veren Yayman, "AK Parti tekrar 2002 ruhuyla ve gerçekten kalkınmayı demokratikleşmeyi merkeze alan yeni bir başarı hikayesi, yeni bir kızıl elma, yeni bir ütopya, yeni bir Türkiye hayali sunduğu zaman, hangi oluşum kurulursa kurulsun ben bunların başarılı olamayacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.





BBC Türkçe'den Ayşe Sayın'ın haberine göre, Yayman başkanlık sistemini savundu ve bu konuda, "





Evet, Türkiye'de başkanlık sistemi 150 yıllık bir parlamenter geleneğin üzerine gelen bir sistem. Tabii ki başlangıçta birtakım sorunlar olacak, bu çok doğaldır. Zaman içinde bu problemler görülüp, çözümü noktasında adımlar atılacak.





Ama ben, geçmişte de başkanlık sistemini savunuyordum, şimdi de başkanlık sistemini savunuyorum. Şimdi başkanlık sisteminde birtakım problemler olmasına rağmen, sistemden geri dönelim, çağrıları yapılmasına rağmen, ben başkanlık sisteminin Türkiye'nin kurtuluşu olduğunu düşünüyorum" yorumunu yaptı.





AKP'ye yönelik eleştirilere de yanıt veren Yayman, "Bu eleştirileri doğal karşılıyorum. Mükemmel bir sistem olduğunu kimse söylemiyor. Sonuçta insan eliyle yapılmış bir sistem, dünyada da farklı uygulamaları var. ABD deki ayrı, Fransa'daki ayrı, Türk cumhuriyetlerinde farklı bir başkanlık modeli var, her ülkenin kendi özelliklerine bağlı olarak bir uygulama ortaya çıktı. Burada Cumhurbaşkanımızın talimatıyla yeniden değerlendirme süreci başlatıldı" değerlendirmesinde bulundu.