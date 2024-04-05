AKP'de fatura kimlere kesilecek? İşte kulislerde konuşulan isimler

31 Mart’ta gerçekleşen yerel seçimler, CHP’nin 1977’den bu yana ilk kez birinci parti olmasıyla sonuçlandı.







AKP, 22 yıllık tarihinin en ağır seçim yenilgisini aldıktan sonra Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın topladığı MKYK ile birlikte mağlubiyetin nedenlerini masaya yatırmaya başladı.





Görüşlerini farklı platformlarda dile getiren AKP’liler mağlubiyetin nedenleri arasında, kampanyanın zayıf kaldığını, partiye yakın olan trollerin de sürece zarar verdiğini ileri sürdü.





AKP’nin seçim kampanyasını daha önceki seçim kampanyasını da yürüten Prof. Dr. Ertan Aydın yürüttü. Aydın, uzun yıllardır AKP içinde danışmanlık, milletvekilliği gibi görevlerde bulundu.





İSTANBUL’DAN İLK SALVO: FATURA ERTAN AYDIN’A KESİLDİ

Cumhuriyet’in edindiği bilgilere göre; AKP içinde bir süredir devam eden gerilim dün sosyal medyada karşılıklı suçlamalara dönüştü.





AKP içindeki bir gruba yakınlığıyla tanınan Mert Armağan, AKP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Fatih Coşar’a seslenerek “Hangi Ajans ile Kaç Paraya Anlaştın Fatih Coşar Beyy? Seçim kampanyası neredeydiniz biz uykusuz Murat Kurum’dan başka bir şey göremedik! Paralar Cebinize mi gitti? Yoksa dostlarınıza mı verdiniz? Kendi kurduğunuz no name hesaplara para mı akıttınız? Soruyorum sadece Pabucumun Medya Başkanı! Seni Cebimden 10 Kere Çıkartırım Adam Olun! Reise kurduğunuz Kumpasın İçinden Geçeceğim!” dedi.





AKP İstanbul İl Başkanlığı Dijital Medya Koordinatörü Ömer Faruk Övenç, Armağan’a verdiği yanıtında “Murat Kurum başkanın kampanyasını kimlerin yönettiğini kamuoyu gayet şeffaf şekilde iyi biliyor. Cumhurbaşkanımızın seçim sürecinde kampanya ve iletişimin başına kimi getirdiyse onlar yönetti. Bunun gibi trollerin derdi sosyal medyayı kullanarak kurum ve şahıslara itibar suikasti yaparak ceplerini doldurmak. AK Parti İstanbul milletin paralarını bu trollere yedirmediği için talimatla saldırıyor” ifadelerini kullandı.





İstanbul’da AKP’nin kampanyasını yürüten isimlerden olan Övenç, yaptığı paylaşımla sürecin tüm faturasını Ertan Aydın’ın üzerine yıktı.





SÜRECİ ESKİ TÜGVA YÖNETİCİSİYLE BİRLİKTE YÖNETTİLER

Cumhuriyet’in AKP kaynaklarından edindiği bilgilere göre; Ertan Aydın, İstanbul kampanyasının sosyal medya ayağını bazı AKP trolleriyle birlikte yürüttü.





Kampanyanın ana omurgası Mah Ajans, Medya Adamı, Marginale isimli hesapların üzerine kuruldu.





Bu hesapların yöneticisi ise, Berat Albayrak’a yakın olan Emrah Atilla.





Eski TÜGVA yöneticisi olan Atilla, Ömer Faruk Övenç’le yakın arkadaş. Kampanya sırasında birlikte çalıştılar. Cumhuriyet’e bilgi veren kaynaklar, kampanya sürecinde AKP Genel Merkezi’nin Pollmark ve Ertan Aydın’ı uyardığını ancak trol çalışmasının devam ettirildiğini söylediler.





Bu ekibin aynı zamanda, AKP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olan Murat Kurum’un ekibiyle de küs olduğu kaydedildi.





HEDEFTE HAMZA DAĞ VAR

AKP içindeki seçim yenilgisi tartışması, farklı grupların faturayı birbirine kesme savaşına dönmüş durumda.





Kaynaklar, trol ağı ve onları yönetenlerin, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı gösterilen partinin Tanıtım ve Medya Başkanı Hamza Dağ’ın boşluğundan faydalandığını ve şimdi de sürecin faturasını ona kesmeye çalıştıklarını aktardı.







