Samanyolu Haber /Gündem / AKP'de İstanbul adaylığı için bu sefer bir bakanın ismi geçiyor /20 Temmuz 2023 08:10

AKP'de İstanbul adaylığı için bu sefer bir bakanın ismi geçiyor

Kulislerde AKP'nin İBB adayı olarak Murat Kurum, Tevfik Göksu ve Şadi Yazıcı isimleri ön plana çıkarken son olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın ismi de muhtemel adaylar arasında anılmaya başlandı.

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AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her fırsatta "Aşkım, sevdam" olarak nitelendirdiği İstanbul'da AKP'nin adayının kim olacağı herkes tarafından merak ediliyor. Daha önce kulislerde adaylık için Murat Kurum, Tevfik Göksu ve Şadi Yazıcı isimleri ön plana çıkmıştı. Son olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın ismi de muhtemel adaylar arasına girdi.

ERDOĞAN "FETRET DEVRİNDEN ÇIKARTACAĞIZ" DEMİŞTİ
Haberler.com'un haberine göre Erdoğan, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir açılışta "Bizden önce on yıllar boyunca ihmal edilen İstanbul, 1994'ten itibaren mahalli idareler boyutuyla da altın yıllarını yaşamıştı ancak İstanbul'u birkaç senedir, yerel hizmetler noktasında tekrar bir fetret devrine girdiğine üzülerek şahit oluyoruz. Önümüzdeki 9 ay süresinde hep birlikte çalışarak inşallah İstanbul'u içinde sürüklendiği bu fetret devrinden hep beraber çıkartacağız" ifadelerini kullanmıştı.

3 İSİM ÖN PLANA ÇIKIYORDU
Bu çıkış sonrası AKP'nin mega kentte kimi aday göstereceği daha büyük önem kazanmaya başlamıştı. AKP kulislerinde uzun süredir adaylık için 3 isim ön plana çıkıyordu. Bu isimler Murat Kurum, Tevfik Göksu ve Şadi Yazıcı'ydı.

BAKAN KOCA İSMİ DE GÜNDEME GELDİ
Kulislerde adaylık için bu isimler ön plana çıkarken son olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın ismi de muhtemel adaylar arasında anılmaya başlandı. Ancak Bakan Koca'nın adaylık konusundaki tavrı henüz net değil.
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