Samanyolu Haber /Sağlık / Düşen dişler yeniden çıkacak! /20 Temmuz 2023 09:43

Düşen dişler yeniden çıkacak!

Japon bir araştırma ekibi, diş kaybı olan insanların yeniden diş çıkarmalarına olanak sağlayabilecek ilaç tedavisinin çalışmalarını sürdürüyor. Klinik denemelerin Temmuz 2024'te başlaması bekleniyor.

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İlacın hayvan deneylerinde, süt dişleri ve kalıcı yetişkin dişlerini takiben, "üçüncü nesil" dişlerin büyümesine katkı sağladığı gözlemlendi.

İlacın 2030 yılına kadar genel kullanıma sunulması hedefleniyor.

Baş araştırmacı Katsu Takahashi, "Yeni dişlerin büyümesi fikri, her diş hekiminin hayalidir. Ben lisans öğrencisi olduğumdan beri bu konuda çalışıyordum. Bunu gerçekleştirebileceğime olan güvenim tamdı." ifadesini kullandı.

ÇALIŞMA NASIL GELİŞTİ?
Araştırmacılar, belirli bir geni eksik olan farelerin daha fazla dişe sahip olduğunu keşfettiler. Bu gende sentezlenen "USAG-1" adlı bir proteinin diş büyümesini sınırladığı bulundu. Başka bir deyişle, bu proteinin etkisini engellemek daha fazla dişin büyümesine izin verebilirdi.

Takahashi'nin araştırma ekibi, USAG-1 üzerine yoğunlaştı ve bu proteini engellemeye yönelik nötralize edici bir antikor ilacı geliştirdi. 2018 yılında yapılan deneylerde, doğuştan az sayıda dişi olan farelere bu ilaç verildi ve yeni dişlerin çıkmasına neden oldu. Araştırma sonuçları 2021 yılında ABD'deki bir bilimsel makalede yayımlandı ve dünyanın ilk diş yenilenme ilacının başlangıcı olarak büyük ilgi gördü.

Şimdi, ilacı insan kullanımına hazır hale getirmek için çalışmalar devam ediyor. İnsan vücudu üzerinde herhangi olumsuz etkisinin olmadığı onaylandıktan sonra, 2 ila 6 yaş arasındaki anodontia (doğuştan diş eksikliği) olan çocukların tedavisi hedefleniyor.
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