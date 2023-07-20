Kanada 1 buçuk milyon göçmen alacak; Türkiye öncelikli ülke

Vize krizi halen sürerken dünyanın en yüksek yaşam standartlarına sahip ülkelerinden biri olan Kanada, işgücü yetersizliği krizini hafifletmek ve nüfusu dengelemek için göçmenlere kapılarını açtı. Kanada Göçmenlik, Mülteci ve Vatandaşlık Bakanı Sean Fraser, ülkelerinin 2023’te 465 bin, 2024’te 485 bin ve 2025’te ise 500 bin olmak üzere toplam 1 milyon 450 bin göçmeni kabul edeceğini duyurdu.





Halktv.com'da yer alan habere göre ayrıca oraya giden kişilere Kanada hükümeti tarafından 3 yıllık oturma ve çalışma izni veriliyor. Söz konusu projenin gerçekleştirilmesi halinde Kanada nüfusunun yüzde 4 artması beklenirken, proje kapsamında Türkiye ve Suriye’nin önceliklendirilen ülkeler arasında olduğunu aktaran vize danışmanlık şirketi kurucusu Mertcan Durgut, şunları dedi:







"Kanada vize başvurularında şu ana kadar istatistiksel olarak pozitif dağılım oranı yüzde 95’e ulaştı. Elbette bu vizeyi almak karmaşık bir süreci ifade ediyor ve vatandaşların doğru bilgiyle sağlam adımlar atması gerekiyor. Adayların öncelikle kendilerine en uygun vize türünü seçmeleri şart. Başvuru formunun eksiksiz şekilde doldurulması, pasaport, fotoğraf ve Kanada Büyükelçiliği tarafından istenilen diğer belgelerin tümünün sunulması lazım. Tüm aşamaların başarıyla tamamlanması halinde ise başvuru, randevu alınması şartıyla kabul ediliyor. Asıl bekleyiş ise burada başlıyor. Çünkü sürecin tamamlanması haftalar alabiliyor."







