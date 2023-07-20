Samanyolu Haber /Gündem / Avukatından ilk açıklama; Peker iade edilecek mi? /20 Temmuz 2023 10:04

Avukatından ilk açıklama; Peker iade edilecek mi?

Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında bugün imzalanan anlaşmanın maddeleri arasında, 'suçluların iadesi' de var. Maddenin bu ülkede yaşayan Sedat Peker'e dair olduğu yorumları yapılıyordu. Sedat Peker'in avukatından ilk açıklama geldi.

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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Körfez turu kapsamında üçüncü durağı olan Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) bir dizi anlaşmaya imza attı.

Erdoğan ile BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan, El Vatan Sarayı'nda iki ülke heyetleri arasındaki görüşmeye katıldı. 'BAE ile diplomatik ilişkilerin 50'nci yıl dönümünde yakın diyalog ve iş birliğinin gelişiminden memnuniyet duyduklarını' vurgulayan Erdoğan, imzalanacak ortak mutabakat metni ile ilişkilerin stratejik ortaklık düzeyine çıkmış olacağını söyledi.

Avukatından ilk açıklama geldi
Yaşanan bu gelişme sonrası Sedat Peker'in avukatı Ersan Barkın halktv.com.tr'ye yaptığı değerlendirmede "BAE ile Türkiye’nin iade anlaşması imzalaması, tek başına Sedat Peker’in iadesini gerekli kılacak olsa, BAE zaten yıllardır Interpol üyesi olduğu için kırmızı bülten kararını infaz etmek durumunda kalırdı. Dolayısıyla BAE’nin tutumunu belirleyen hukuk değil, iradesiydi. Bundan sonra bu irade değişir mi, bir şey söylemek olanaksız" dedi.

Barkın sözlerine şöyle devam etti;

"Birleşik Emirlikler ile Türkiye arasında suçluların iadesi anlaşması yoktu ancak bir BAE İnterpol’e üye devletlerden biriydi. Dolayısıyla bugüne kadar Sedat Peker’in hakkındaki kırmızı bültenin yerine getirilmemesi ve Türkiye’ye iade edilmemesinin tek nedeni iade anlaşmasının eksikliği değildi. Birleşik Arap Emirliklerinin ortaya koyduğu gerekliliklere Sedat Peker’in uygun davranması ve Arapların geleneğinde kendine sığınan bir kimsenin iadesinin örneğinin olmaması bugüne gelen süreci oluşturdu. BAE ile Türkiye’nin iade anlaşması imzalaması, tek başına Sedat Peker’in iadesini gerekli kılacak olsa, BAE zaten yıllardır Interpol üyesi olduğu için kırmızı bülten kararını infaz etmek durumunda kalırdı. Dolayısıyla sadece taraflar arasında suçluların iadesi anlaşmasının imzalanması Sedat Peker’in iade edileceğini göstermediği gibi, bugüne kadar bu anlaşmanın yokluğu da iade edilmeyeceğinin garantisi değildi.

Dolayısıyla BAE’nin tutumunu belirleyen hukuk değil, iradesiydi. Bundan sonra bu irade değişir mi, bir şey söylemek olanaksız."
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