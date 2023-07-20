6 liralık zam AKP'ye yetmedi, yeni bir zam daha geliyor

Akaryakıt fiyatları gelen dev zamlarla 30 lirayı çoktan aşarken motorin fiyatı için yeni zam geliyor. Motorin fiyatı halihazırda İstanbul’da 32,32 TL iken Ankara’da motorin fiyatı 32,88 liradan satılıyor. Motorine cuma gecesi zam gelmesi bekleniyor.







Milli gazetede yer alan habere göre; Sektör kaynakları, motorine 1 lira 22 kuruş zam geleceğini bildirdi. Motorine zam akaryakıt pompa satış fiyatlarına doğrudan yansıyacak. Benzin fiyatları için 20 Temmuz itibariyle zam beklenmiyor.





Motorin fiyatları – 20 Temmuz 2023

Ankara 32,88 TL





İstanbul 32,26 TL





İzmir 32,94 TL





Antalya 33,49 TL





Konya 32,26 TL





Şanlıurfa 33,32 TL