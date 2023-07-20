Samanyolu Haber /Gündem / Türkçe sözlük yenilendi! Artık kayyum değil kayyım, çiğ börek değil çi börek…. /20 Temmuz 2023 10:35

Türkçe sözlük yenilendi! Artık kayyum değil kayyım, çiğ börek değil çi börek….

Türk Dil Kurumu (TDK) pek çok sözcüğün yazımında değişikliğe gitti. Artık unvan değil ünvan; çiğ börek değil çi börek; kümeden düşmek değil küme düşmek. İşte o sözcüklerden bazıları...

SHABER3.COM

Türk Dil Kurumu (TDK) pek çok sözcüğün yazımında değişikliğe gidildiğini duyurdu. Yeni yazım kuralına göre bundan sonra unvan değil ünvan, çiğ börek değil çi börek, kümeden düşmek değil küme düşmek yazılacak.

NTV’nin aktardığına göre, Türk Dil Kurumu’na (TDK) ait Türkçe Sözlük’ün 12. baskısında pek çok pek çok sözcüğün yazımı güncellendi. Türkçe Sözlük’ün 12. baskısı, 82 bin 135 madde başı, 18 bin 133 madde içi olmak üzere söz, terim, deyim ve anlamdan oluşan 132 bin 334 söz varlığına sahip.


Yazımı değişen sözcüklerden bazıları şöyle:

Doğubeyazıt (Eski) / Doğubayazıt (güncel)

Horon vurmak (eski) / Horon tepmek (güncel)

Çiğ börek (eski) / çi börek (güncel)

Yeşilzeytin (eski) / yeşil zeytin (güncel)

Unvan (eski) / Ünvan (güncel)

Marmara Ereğlisi (eski) / Marmaraereğlisi (güncel)

Yakan top (eski) / yakantop (güncel)

Kümeden düşmek (eski) / küme düşmek (yeni)

Kayyum (eski) / kayyım (güncel)

Yeşilsoğan (eski) / Yeşil soğan (güncel)

Hasıraltı (eski) / hasır altı (güncel)

Akça armudu (eski) / akçaarmut (güncel)

Sultan efendi (eski) / Sultanefendi (güncel)

Akzambak (eski) / ak zambak (güncel)

Yeşilbiber (eski) / yeşil biber (güncel)

Boy bos (eski) / boy pos (güncel)

Pilili (eski) / Pileli (güncel)

Yürük (eski) / Yörük (güncel)
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Türkçe sözlük yenilendi! Artık kayyum değil kayyım,... Sonraki Haber >>

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

Texas milletvekili De La Cruz: "Türkiye'deki insan hakkı ihlalleri artık göz ardı edilemez"

Texas milletvekili De La Cruz:

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:45:57