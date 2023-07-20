Türkçe sözlük yenilendi! Artık kayyum değil kayyım, çiğ börek değil çi börek….

Türk Dil Kurumu (TDK) pek çok sözcüğün yazımında değişikliğe gidildiğini duyurdu. Yeni yazım kuralına göre bundan sonra unvan değil ünvan, çiğ börek değil çi börek, kümeden düşmek değil küme düşmek yazılacak.





NTV’nin aktardığına göre, Türk Dil Kurumu’na (TDK) ait Türkçe Sözlük’ün 12. baskısında pek çok pek çok sözcüğün yazımı güncellendi. Türkçe Sözlük’ün 12. baskısı, 82 bin 135 madde başı, 18 bin 133 madde içi olmak üzere söz, terim, deyim ve anlamdan oluşan 132 bin 334 söz varlığına sahip.









Yazımı değişen sözcüklerden bazıları şöyle:





Doğubeyazıt (Eski) / Doğubayazıt (güncel)





Horon vurmak (eski) / Horon tepmek (güncel)





Çiğ börek (eski) / çi börek (güncel)





Yeşilzeytin (eski) / yeşil zeytin (güncel)





Unvan (eski) / Ünvan (güncel)





Marmara Ereğlisi (eski) / Marmaraereğlisi (güncel)





Yakan top (eski) / yakantop (güncel)





Kümeden düşmek (eski) / küme düşmek (yeni)





Kayyum (eski) / kayyım (güncel)





Yeşilsoğan (eski) / Yeşil soğan (güncel)





Hasıraltı (eski) / hasır altı (güncel)





Akça armudu (eski) / akçaarmut (güncel)





Sultan efendi (eski) / Sultanefendi (güncel)





Akzambak (eski) / ak zambak (güncel)





Yeşilbiber (eski) / yeşil biber (güncel)





Boy bos (eski) / boy pos (güncel)





Pilili (eski) / Pileli (güncel)





Yürük (eski) / Yörük (güncel)