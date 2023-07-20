Samanyolu Haber /Gündem / Kissinger bir kez daha Pekin'de: Çin medyasından 'efsanevi diplomat' yorumu /20 Temmuz 2023 10:51

Kissinger bir kez daha Pekin'de: Çin medyasından 'efsanevi diplomat' yorumu

Kissinger'ın Çin'i ziyareti, ABD iklim elçisi John Kerry, Hazine Bakanı Janet Yellen ve Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in ziyaretlerini takip etti.

SHABER3.COM

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı ve Dışişleri Bakanı Henry Kissinger ile Pekin'de bir araya geldi.

Sputnik'in aktardığına göre Çin devlet medyası, Kissinger'ı "efsanevi bir diplomat" olarak tanımladı.

Kissinger'ın ziyareti, ABD iklim elçisi John Kerry, Hazine Bakanı Janet Yellen ve Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in ziyaretlerini takip etti.

Şi, Kissinger ile kendisinin aktif görevde olduğu 1971 yılında dönemin Çin Başbakanı Zhou Enlai ile görüştüğü aynı yerde, Diaoyutai Devlet Konukevi'nde bir araya geldi.

1970'lerde ABD'yi Çin'le yakınlaştırarak Sovyetler Birliği'ni izole etme stratejisi izleyen Kissinger, Çin ile ilişkiler kurmak amacıyla Temmuz 1971'de gizlice Pekin'e uçmuştu.

Kissinger'ın 1971'deki ziyareti, Soğuk Savaş başta olmak üzere Vietnam savaşı gibi uluslararası krizlerin yaşandığı dönemde, ABD Başkanı Richard Nixon'ın Çin'e düzenlediği tarihi ziyarete zemin hazırlamıştı.

CCTV, Kissinger'ın 1971'den beri Çin'i 100'den fazla kez ziyaret ettiğine dikkat çekerken, Xinhua ise Kissinger'ın son ziyaretini "100 yaşından sonra ilk Çin ziyareti" ifadeleriyle aktardı.

Xinhua ayrıca, Kissinger'ın Çin Savunma Bakanı Li Şangfu'ya "günümüz dünyasında zorluklar ve fırsatların bir arada var olduğunu ve hem ABD hem de Çin'in yanlış anlamaları ortadan kaldırması, barış içinde bir arada yaşaması ve çatışmadan kaçınması gerektiğini" söylediğini aktardı.

Kissinger'la bir araya gelen bir diğer üst düzey yönetici olan Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Dış İlişkiler Komisyonu Ofisi Direktörü Wang Yi ise, "ABD'nin Çin politikası, Kissinger tarzı diplomatik bilgeliğe ve Nixon tarzı siyasi cesarete ihtiyaç duyuyor" açıklamasında bulundu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Kissinger bir kez daha Pekin'de: Çin medyasından 'efsanevi... Sonraki Haber >>

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

Texas milletvekili De La Cruz: "Türkiye'deki insan hakkı ihlalleri artık göz ardı edilemez"

Texas milletvekili De La Cruz:

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:53:06