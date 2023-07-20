Samanyolu Haber /Gündem / İddia: 'CHP'de değişim isteyenlerin başka görüntüleri de var, onlar da sızdırılabilir' /20 Temmuz 2023 08:03

İddia: 'CHP'de değişim isteyenlerin başka görüntüleri de var, onlar da sızdırılabilir'

Gazeteci İsmail Saymaz, CHP'deki 'değişim' ekibinin başka toplantılarının da kayda alındığı ve bunların, ilerleyen günlerde dolaşıma sokulabileceği iddiasını okurlarıyla paylaştı.

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CHP'de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun öncülüğünde gerçekleştirilen 'değişim' toplantısının sosyal medyaya sızdırılması, kamuoyunda tartışmalarda neden oldu. 

Bahse konu kayıtta Parti Meclisi'ni (PM) olağanüstü toplantıya çağırmak için verilmesi planlanan dilekçe değerlendiriliyor; ne zaman ve kim tarafından sunulması gerektiği, basına nasıl duyurulacağı konuları ele alınıyordu.

Toplantıya katılanlar, gelişmeyle verdikleri tüm demeçlerde bu görüşmelerin devamlı yapıldığını, ancak sızmasının enteresan olduğunu söylediler. Sözcü yazarı İsmail Saymaz da gelişmeleri değerlendirirken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun inciten, tüzüğe aykırı bir davranıştan bahsedilemeyeceği yorumunu dile getirdi. 

"Belki 'Grup Başkanı, Başkanvekili ve PM üyeleri neden İmamoğlu liderliğinde toplanıyor?' eleştirisi getirilebilir. Fakat Kılıçdaroğlu'na ihanetten, paralel örgütlenmeden, darbe girişiminden söz edilemez" ifadesini kullanan gazeteci, önemli bir iddiayı da şöyle paylaştı:

'İLERLEYEN GÜNLERDE YENİ GÖRÜNTÜLER DOLAŞIMA SOKULABİLİR'
"Kayıt Kılıçdaroğlu'nu destekleyen sosyal medya hesaplarınca servis edildi ve paylaşıldı. Hatta telefon mesajlarıyla dağıtıldı. İddia o ki değişimcilerin başka toplantıları da kayda alındı ve ilerleyen günlerde yeni görüntüler dolaşıma sokulabilir."
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