Samanyolu Haber /Gündem / AKP'de VIP listeler hazır, torpilli kişilerde aşılama başladı /31 Aralık 2020 16:01

AKP'de VIP listeler hazır, torpilli kişilerde aşılama başladı

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, aşı için VIP listelerin oluşturulduğunu ileri sürdü. Emir, “Daha önce bu ilacın bir şekilde getirildiğini ve bazı torpilli VIP kişilere yapılmaya başlandığını öğrendik. Birçok kişi bize başvurdu, bilgimiz dahilinde.” ifadelerini kullandı.

SHABER3.COM

Salgının başından beri test kitleri, maske ve aşı gibi unsurlara yönelik iktidarın politikalarını eleştiren Murat Emir, bu kez çok önemli bir iddiayı gündeme getirdi. 9 Aralık’ta Covid-19 aşısının Türkiye’ye geldiğini ve AKP’li siyasiler ile yakınlarına yapılmaya başlandığını ileri süren Emir, aşı yaptırmak için torpilin devreye girebileceğini iddia etti.
Sözcü Gazetesi’nden Zeynep Kaplan’a değerlendirmelerde bulunan Emir, şöyle konuştu: “Daha önce bu ilacın bir şekilde getirildiğini ve bazı torpilli VIP kişilere yapılmaya başlandığını öğrendik. Birçok kişi bize başvurdu bilgimiz dahilinde… Biz bunu söylediğimizde bakanlık bunun olmadığını söylerken yani kendileri ‘onaylamadık’ dediler. Oysa onaylamadıkları doğru ama Sayın Bakan reddetmedi hatta eczaneden almak serbest belki eczaneden alınmıştır gibi bir şey söyledi.”


 
GELEN AŞI İHTİYACIMIZIN YÜZDE 2’Sİ

Türkiye’nin en az 150 milyon doz aşıya ihtiyacı olduğunu vurgulayan Emir, şu an ihtiyacımızın yüzde 2’si kadarının geldiği hatırlattı: “Dolayısıyla kıtlığı olan bir şey için ulaşmakta yarış olur. Başka öncelikler devreye girebilir torpilli olmak, başka şeyler gibi. Sayın Bakan bugünkü (dün) açıklamasında 3 milyon doz aşının gelmiş olmasını bir başarı hatta neredeyse bizim de bir kıskançlığımız gibi ortaya koyuyor. Kendisi uluslararası standartlara sahip 100 milyon, 150 milyon doz aşı getirdiği zaman gerçekten teşekkür edeceğiz ve tebrik edeceğiz. Ama 3 milyon aşının Türkiye’yi kesmesi mümkün değil elbette.”
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber AKP'de VIP listeler hazır, torpilli kişilerde aşılama... Sonraki Haber >>

Türkiye’ye gelen aşı Çin’de yasak!

Türkiye’ye gelen aşı Çin’de yasak!

Norveç'te heyelan yüzünden köyün yarısı göçtü

Norveç'te heyelan yüzünden köyün yarısı göçtü

Yemen'de havalimanında patlama!

Yemen'de havalimanında patlama!

Deprem anı kameralara yansıdı

Deprem anı kameralara yansıdı

Bahçeli, Cumhur İttifakı’na alternatif bir ittifak arıyor

Bahçeli, Cumhur İttifakı’na alternatif bir ittifak arıyor

Çin aşısı için 'pis kokular" geliyor'

Çin aşısı için 'pis kokular

Babacan konuşma yaparken ağladı

Babacan konuşma yaparken ağladı

Hocaefendi, Çağlayan Dergisi'nin son sayısının hazırlığında

Hocaefendi, Çağlayan Dergisi'nin son sayısının hazırlığında

Bu çığlığı duyun!

Bu çığlığı duyun!

Atın, kar mutluluğu milyonlarca kez izlendi

Atın, kar mutluluğu milyonlarca kez izlendi
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:31:48