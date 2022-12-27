Samanyolu Haber /Gündem / AKP'den 28 Şubat hükümlüsü askerlere: 'Özür dileyin, affedelim' /27 Aralık 2022 10:45

AKP'den 28 Şubat hükümlüsü askerlere: 'Özür dileyin, affedelim'

Emekli Korgenaral Vural Avar'ın 85 yaşına cezaevinde vefat etmesinin ardından başlayan tartışmada dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre AKP iktidarı cezaevindeki 28 Şubat hükümlüsü askerlerden özür dilemelerini istedi. Bu hareketleri karşısında ise 'af' sözü verdi.

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28 Şubat davasında müebbet hapis cezasına çarptırılan emekli Korgeneral Vural Avar'ın cezaevinde 85 yaşında hayatını kaybetmesi sonrası ilginç gelişmeler yaşanıyor.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Avar için özel af yetkisini kullanmak istediğini, ancak emekli askerin müracaatta bulunmadığını söylemişti. Bozdağ "Rahmetli oluşundan, yani çok az bir süre önce müracaatı oldu. Biz hemen işlemleri başlattık. Ve süratle işlemlere tekemmül ettirmeye sürdürürken bu arada rahmete kavuştu." ifadelerini kullanmıştı. 

28 Şubat davasının avukatlarından Aykanat Kaçmaz da bu sözlerin gerçek dışı olduğunu belirterek cezaevindeki paşalara "'Darbeci değiliz, özür dileriz, hata ettik' diye yazın, affedileceksiniz" teklifi yapıldığını açıkladı.

'ÖZÜR DİLERSENİZ AFFEDERİZ' TEKLİFİ
Sözcü gazetesi yazarı Aytunç Erkin'e konuşan Kaçmaz, şunları söyledi:

"(…) Yakın bir tarihte cezaevinde ziyaret ettiğim komutanlar birkaç gün öncesinde cezaevi yönetiminin kendilerine bir yazılı (resmi) bildiri olmadan çağırıp konuştuklarını söyledi. Bir dilekçe ile başvurarak 28 Şubat sürecinde hata edildiği, yanlış anlaşıldıkları, amaçlarının darbe olmadığı şeklinde esasen özür nitelikli bir başvuru yazarlar ise Cumhurbaşkanı'nın kendilerini affedeceklerini ya da Adli Tıp süreçlerinde (o dönemde biz avukatlar sağlık nedenlerini gerekçe göstererek infaz durdurma talep etmiştik, komutanlar da hastanelere gidip geliyor idi) infaz erteleme ya da af çıkabileceğini kendilerine beyan ettiklerini ifade ettiler. Kendilerinin ise, 'af değil, adalet istiyoruz' diyerek af talebini reddettiklerini bildirdiler."

'AYNI TELKİN DİĞER CEZAEVLERİNDE DE YAPILMIŞ'
Kaçmaz, müvekkilleriyle bu görüşmeyi üç ay önce yaptığını ve sonrasında diğer cezaevinde kalan hükümlülere de aynı teklifin gittiğini belirterek şöyle devam etti:

“Aynı telkin (af için dilekçe verilmesi) diğer cezaevlerinde de yapıldığını sonrasındaki günlerde öğrendik. Muhtemelen siyaseten ‘28 Şubat darbecileri af dilediler' denilerek dilekçeleri kullanılacak, yandaş medyada boy boy yer alacaktı. Ancak belirttiğim şekilde komutanları bir suç işlemediklerini bildiklerinden ve suçun içinde yer almadıklarından af diler durumuna düşmediler."

'AFFEDİLMEK İSTEMESE DE, BU YETKİ KULLANILDIĞINDA CEZAEVİNDEN GÖNDERİLİR'
Bakan Bozdağ’ın "Sayın Cumhurbaşkanımız Vural Avar'la ilgili özel af yetkisini kullanmak istediğini bana söyledi ve süreci başlatmamızı da istedi" şeklindeki açıklamasının gerçek dışı olduğunu vurgulayan Kaçmaz, şu bilgileri verdi:

"(…) Öncelikle cumhurbaşkanının af yetkisini kullanması için ilgili kişinin başvurusuna gerek yoktur. Sürekli hastalık, sakatlık ve kocama sebebiyle kişilerin cezalarını hafifletir veya kaldırır şeklindeki (Anayasa Madde: 104/16) madde hükmünden de anlaşılacağı üzere bu yetki tek başına kullanılan yetkilerdendir ve resen de kullanılabilecek yetkilerdendir. Yani ilgilinin talebi olmasa da (ilgili af edilmek istemese de) bu yetki kullanıldığında cezaevinden gönderilir. İlk gerçek dışılık budur. Diğeri ise; şahsım Vural Avar'ın sağlık durumunu 2 Şubat 2022 tarihinde Cumhurbaşkanına bildirdim. Af yetkisini kullanması için bu kadar süre yeter ve artardı."


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