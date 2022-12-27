Ukrayna, ‘barış zirvesi’ için tarih verdi

BM konferans önerisine temkinli

Zelenskiy, Donbas'ta sıcak çatışmaların sürdüğünü belirtti

Kuleba, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin geçen hafta yaptığı Washington ziyareti ve Ukrayna-Rusya Savaşı'na dair Associated Press'e konuştu.Savaşların diplomatik yöntemlerle sona erdiğini belirten Kuleba, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in moderatörlüğünde şubat ayında "barış zirvesi" düzenlemeyi amaçladıklarını dile getirdi.Kuleba, bu zirvenin hiç bir evsahibi ülkeye avantaj sağlamaması adına BM genel merkezinde olmasını istediklerini söyledi.Putin: Ukrayna ihtilafına dahil olan taraflarla müzakereye hazırızKuleba, Rusya'nın zirveye katılması için öncelikle "savaş suçlarından uluslararası bir mahkemede hesap vermesi gerektiğini" vurguladı.Rusya'nın barış görüşmelerine hazır olduğunu söylemesinin gerçeği yansıtmadığını ifade eden Kuleba, "Savaş alanında yaptıkları şeyler aksini kanıtlıyor." dedi.Kuleba, 2023'te savaşı kazanmak için ellerinden geleni yapacaklarına ve bu süreçte diplomasinin önemli bir rol oynayacağına dikkati çekti.Zelenskiy'nin geçen hafta yaptığı Washington ziyaretinin önemine işaret eden Kuleba, ABD'nin 6 aydan kısa bir sürede patriot füze bataryalarını Ukrayna'ya konuşlandırmayı ve çalışır hale getirmeyi planladığını kaydetti.BM Sözcüsü Florencia Soto Nino-Martinez yaptığı açıklamada Ukrayna’nın barış konferansı önerisine temkinli yaklaşarak, “Genel Sekreter defalarca sadece bütün tarafların istemesi halinde arabuluculuk yapacağını söyledi.” dedi.Rusya konferans önerisi için ne dedi?Bu arada Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Kuleba’nın önerisiyle ilgili olarak Rus basınına yaptığı açıklamada, “Rusya hiç bir zaman başkalarının dayatmasını kabul etmedi. Kendi arzusu ve sağduyuya dayanarak hareket etti.” dedi.Peskov geçen hafta ise "Bugünün göz ardı edilemeyecek gerçekleri dikkate alınmadan hiçbir Ukrayna barış planı başarılı olamaz” ifadesini kullanmıştı.Bu arada Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya'ya karşı savaşın devam ettiği Donbas bölgesinde sıcak çatışmaların sürdüğünü söyledi.Zelenskiy, gece saatlerinde sosyal paylaşım hesabından yayımladığı görüntülü mesajında, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Ülkesinin Donbas bölgesindeki Donetsk ve Luhansk tarafında yer alan yerleşim yerlerinde sıcak çatışmaların devam ettiğini aktaran Zelenskiy, "Orada durum zor, acı verici." ifadesini kullandı.Söz konusu bölgelerde Rus ordusunun yoğun saldırılara rağmen ilerleyemediğini belirten Zelenskiy, Rus güçlerine karşı mücadele verdikleri için Ukrayna savunma kuvvetlerine teşekkür etti.Rus kuvvetlerinin saldırılar düzenlediği enerji altyapıları hasar aldığı için ülke genelinde elektrik kesintilerin sürdüğünü, 9 milyona yakın insanın elektriksiz kaldığını dile getiren Zelenskiy, enerji tesislerinin onarım çalışmalarının devam ettiğini söyledi.