İstiklal saldırısında yeni iddia: Başka bir bombacı daha mı var?

"İstiklal Caddesi’nde 13 Kasım’da meydana gelen, altı yurttaşın can verdiği bombalı saldırıya ilişkin hala bir dava açılmadı." hatırlatmasını yapan Saymaz, "Bombayı caddeye bırakan Ahlam Albashir adlı Suriyeli kadının İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şubesi’nde alınan 13 sayfalık ifadesi, “Bir kadın bombacı daha mı var?” sorusunu akla getiriyor." ifadelerini kullandı.







"Albashir, ifadenin son paragrafında, Suriye’den birlikte geldiği sözde eşi Bilal Hassan kod adlı teröristin 16-17 yaşlarındaki Suriyeli bir kıza yer temin ettiğini iddia ediyor. Albahsir, Suriyeli kızın ‘önemli malzemelerle’ geldiğini ifade ederek, yanında patlayıcı bulunduğunu kaydediyor." diye yazan Saymaz, Albashir'in ifadesini şöyle aktardı:







“Bilal yaklaşık bir ay kadar önce Suriye’den 16-17 yaşlarında bir kızın yanında önemli malzemelerle Türkiye’ye geldiğini, bu kıza kalabilecek yer ayarlaması gerektiğini, karşılığında da çok miktarda para alacağını söyleyerek, kalmış olduğumuz atölyeden ayrılıp bir gün sonra (geri) geldi."







"Kıza kalacak yer ayarladığını, karşılığında 400 ABD doları aldığını söyledi. Suriye’den gönderilen bu kızın da benim gibi böyle bir eylemde kullanılacağını düşünüyorum. Bilal’in Esenyurt ve Esenler’de çok sayıda tanıdığı olduğunu biliyorum.”







Saymaz, son olarak şunları kaydetti:



Bu arada, Albashir’in ‘Semra Salih’ adıyla bir Facebook hesabı açtığı ve üzerinde bir cep telefonunun çıktığı belirlendi.

