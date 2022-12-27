Samanyolu Haber /Gündem / İstiklal saldırısında yeni iddia: Başka bir bombacı daha mı var? /27 Aralık 2022 10:50

İstiklal saldırısında yeni iddia: Başka bir bombacı daha mı var?

Halk TV yazarı İsmail Saymaz, İstiklal'i kana bulayan terörist Ahlam Albashir'in ifadesinde bombacı bir kız daha olduğunu söylediğini yazdı.

SHABER3.COM

"İstiklal Caddesi’nde 13 Kasım’da meydana gelen, altı yurttaşın can verdiği bombalı saldırıya ilişkin hala bir dava açılmadı." hatırlatmasını yapan Saymaz, "Bombayı caddeye bırakan Ahlam Albashir adlı Suriyeli kadının İstanbul Emniyeti Terörle Mücadele Şubesi’nde alınan 13 sayfalık ifadesi, “Bir kadın bombacı daha mı var?” sorusunu akla getiriyor." ifadelerini kullandı. 

"Albashir, ifadenin son paragrafında, Suriye’den birlikte geldiği sözde eşi Bilal Hassan kod adlı teröristin 16-17 yaşlarındaki Suriyeli bir kıza yer temin ettiğini iddia ediyor. Albahsir, Suriyeli kızın ‘önemli malzemelerle’ geldiğini ifade ederek, yanında patlayıcı bulunduğunu kaydediyor." diye yazan Saymaz, Albashir'in ifadesini şöyle aktardı:

“Bilal yaklaşık bir ay kadar önce Suriye’den 16-17 yaşlarında bir kızın yanında önemli malzemelerle Türkiye’ye geldiğini, bu kıza kalabilecek yer ayarlaması gerektiğini, karşılığında da çok miktarda para alacağını söyleyerek, kalmış olduğumuz atölyeden ayrılıp bir gün sonra (geri) geldi."

"Kıza kalacak yer ayarladığını, karşılığında 400 ABD doları aldığını söyledi. Suriye’den gönderilen bu kızın da benim gibi böyle bir eylemde kullanılacağını düşünüyorum. Bilal’in Esenyurt ve Esenler’de çok sayıda tanıdığı olduğunu biliyorum.”

Saymaz, son olarak şunları kaydetti:
Bu arada, Albashir’in ‘Semra Salih’ adıyla bir Facebook hesabı açtığı ve üzerinde bir cep telefonunun çıktığı belirlendi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İstiklal saldırısında yeni iddia: Başka bir bombacı... Sonraki Haber >>

Güldür Güldür'ün EYT skeci sosyal medyada gündem oldu

Güldür Güldür'ün EYT skeci sosyal medyada gündem oldu

Erdoğan Ronaldo'nun transferini açıkladı akıllara bu video geldi

Erdoğan Ronaldo'nun transferini açıkladı akıllara bu video geldi

[Harun Tokak] İsa’lar Hep Olacaktır

[Harun Tokak] İsa’lar Hep Olacaktır

İngiltere'da 67 Tl olan kahve Türkiye'de neden 160 Tl

İngiltere'da 67 Tl olan kahve Türkiye'de neden 160 Tl

Paris saldırısı sonrası protesto gösterileri

Paris saldırısı sonrası protesto gösterileri

Ahmet Kaya Kürt Kültür Merkezi saldırganının yakalanma anı

Ahmet Kaya Kürt Kültür Merkezi saldırganının yakalanma anı

Mekke'de şiddetli yağışlar sele neden oldu

Mekke'de şiddetli yağışlar sele neden oldu

Ahmet Hakan canlı yayında Özgür Demirtaş'la dalga geçti

Ahmet Hakan canlı yayında Özgür Demirtaş'la dalga geçti

Hakan Ural baltayı fena taşa vurdu

Hakan Ural baltayı fena taşa vurdu

Halk TV'den RTÜK'e 'mimik' protestosu

Halk TV'den RTÜK'e 'mimik' protestosu
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:05:07