AKP'den aday olamadı ama ihaleleri götürüyor

BirGün'den Filiz Gazi'ningöre, Kamu İhale Bülteni’nde yer alan bilgilere göre, AKP’li Beykoz Belediyesi’ne bağlı Fen İşleri Müdürlüğü, 15 Şubat 2022’de “Beykoz İlçe Genelinde Kamu Binalarının Bakım Onarım İşi” adı altında ihaleye çıktı. 15 Şubat 2022’de açıklanan sonuç ilanına göre açık usül yapılan ihaleyi 20 milyon 446 TL teklif veren Remak İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi aldı.Şirket, 2018 seçimlerinde AKP’den Bingöl milletvekili aday adayı olan ancak aday gösterilmeyen MÜSİAD üyesi Resul Korkmaz’a ait. 2017 yılından beri İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve İSKİ’den ihaleler alan Remak, en büyük ihalesini de seçimlerden kısa bir süre önce İBB’den almıştı. 11 milyon 90 bin TL’lik ihale için Remak, seçimlerden iki gün önce İBB ile sözleşme imzalamıştı.Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde yer alan bilgilere göre şirketin sahibi Resul Korkmaz, Remak İnşaat ve SRK İnşaat firmalarının yönetim kurulu başkanı. 2018 seçimlerinde AKP’den Bingöl milletvekili aday adayı olan ancak aday gösterilmeyen Korkmaz’ın kız kardeşi Zehra Korkmaz ise 2012 yılından bu yana Beylikdüzü AKP teşkilatında görev alıyor. Zehra Korkmaz, önce Kadın Kolları'nda teşkilat başkanlığı, sonra Ana Kademe Mahalle Teşkilatı’nda Sosyal Politikalar başkanlığı yaptı.