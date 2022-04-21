AKP'den gurbetçiye büyük darbe: Maaşları tehlikede

Döviz elde etmek için yurtdışından emekliliği teşvik eden Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), yaptığı yanlış hesabın bedelini ödüyor. Yurtdışından borçlanarak emekli olan 713 bini aşkın kişinin arasında sahte şirketler aracılığıyla “Türkiye'de çalışıyormuş gibi” gösterilerek ve düşük prim ödeyerek yüksek aylıkla emekli edilenlerin olduğu ifade ediliyor. İddiaya göre bunların her biri emeklilik için yatırdığı parayı ortalama 10 yılda geri aldı ve her geçen yıl SGK'nın zararı artmaya başladı.







EMNİYETLE İŞBİRLİĞİ



Sözcü'den Ali Gülen'in haberine göre, yurt dışından emekli olanlardan kurtulmak için çare arayan SGK da Emniyet Genel Müdürlüğü ile ortak çalışma başlatarak gurbetçilerin yurtdışı giriş-çıkış kayıtlarını inceleyip, kişilere tek tek yazı göndermeye başladı. Kişisel bilgileri koruma yasası kapsamında olan “yurtdışı giriş-çıkış kayıtları” SGK tarafından incelendikten sonra, Türkiye dışında altı aydan fazla kalan emeklilere bir yazı ve yoklama belgesi gönderiyor. SGK, bu yazıyla sahte şirketlerle emekli olanları tespit etmeye çalışırken normal prim ödeyenlerin de emeklilik hakkını riske atıyor.





Türkiye'den emekli olan bir kişi, yurtdışında da başka bir işte çalışabiliyor. Ancak, Türkiye'den borçlanarak emekli olan bir gurbetçi, Türkiye'den emekli olduktan sonra gidip yurtdışında çalışamıyor. Çalışırsa, Türkiye'deki emekli aylığı kesiliyor.





‘ÜÇ AY İÇİNDE İSPATLAYIN'

SGK'nın kişilere gönderdiği yazıda şu ifadeler yer aldı:





“Aylıklar, ilgililerin yurtdışında çalışması, bir sosyal yardım ödeneği alması halinde kesilmektedir. SGK, Emniyet Genel Müdürlüğü'nden her yıl aldığı kayıtlara göre altı aydan daha uzun süre yurtdışında bulunduğunu tespit ettiği aylık sahiplerinden, yurtdışında çalışıp çalışmadıklarını ve ikamete dayalı bir sosyal sigorta ya da sosyal yardım ödeneği alıp almadıklarını gösterir belgeleri üç ay içinde kuruma göndermelerini isteyebilmekte, istenen belgeleri göndermeyenlerin aylıklarını ise bildirim yapmaksızın durdurabilmektedir.”