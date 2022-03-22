AKP'den sürpriz Demirtaş ve Kavala açıklaması

"BİRİNCİ PARTİYİZ"





'GİTTİLER İYİ OLDU DİYEMEM"





ERDOĞAN 'TANIMAYIZ' DEMİŞTİ





AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'nın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarına rağmen tutuklu yargılanması hakkında konuştu.Hürriyet'ten Hande Fırat'a konuşan AKP Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı, "Yargılama sürerken konuşmayı yargıyı etkilememek için doğru bulmam. Ancak hep şuna inandım. Yargı mensupları gerekmedikçe iş yapmaz, gerekmeyen kararları vermez. Türkiye, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin yargılamasını kabul etmiştir. Bunun gereklerini karşılayacak bir formülasyon bulunmalıdır" dedi.Hayati Yazıcı, Hande Fırat'ın “AK Parti’nin oy oranı düşüyor, bu yüzden bu düzenleme vekil sayısını artırmak için mi yapıldı?” sorusuna da "Kesinlikle hayır" diye yanıt verip "Demokratik değerler, demokratik kriterler, egemenliğin millete ait olması göz önünde bulunduruldu. Siyasi partiler sandıkta yarışır. Şimdiden vekil sayısı artacak diye bir şey de söylenemez. Alacağı oy oranına bağlı olacak. Ancak tüm anketlerde birinci partiyiz" ifadelerini kullandı.Yazıcı, AKP'den ayrılarak Millet İttifakı'na yakın olan siyasilere ilişkin olarak da "Millet İttifakı çok dağınık ama bu bizim sorunumuz değil. Ben AK Parti’den gidenler için ‘Gittiler iyi oldu’ demem. Bütünlüğümüzü korumalıyız. Ama gittiler, insan gönlüyle ve istekle partisine bağlı olmalı. Çıkar için değil. AK Partiyi kuruluşundan beri hep birlikte bu hale getirdik. Yanlışımız varsa da düzeltiriz" dedi.AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) ve iş insanı Osman Kavala ile ilgili olarak, "Bizim mahkeme kararlarımızı tanımayanı biz de tanımayız" dedi. "Biz kendi mahkemelerimize saygı duyulmasını bekliyoruz" demişti.AKP'li Cumhurbaşkanı, daha önce de AİHM'in Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılması ile ilgili kararına tepki göstermişti. AİHM'in Selahattin Demirtaş kararının siyasi olduğu yorumunu yapan Erdoğan, "AİHM bu kararı iç hukuk yolları tükenmeden alarak istisnai bir uygulama yapmıştır" demişti. "Esasen AİHM bizim mahkemelerimizin yerine geçecek şekilde karar veremez" ifadelerini kullanmıştı