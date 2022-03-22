Samanyolu Haber /Gündem / Ankara merkezli 50 ilde operasyon: 158 gözaltı /22 Mart 2022 11:25

Ankara merkezli 50 ilde operasyon: 158 gözaltı

Ankara merkezli 50 ilde 158 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

SHABER3.COM

Ankara merkezli 50 ilde 158 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Yaptığı hukuksuz operasyonlarla bilinen Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 3 ayrı soruşturmada toplam 158 kişi hakkında gözaltı kararı verildiğini duyurdu. İlk soruşturma kapsamında Jandarma Genel Komutanlığı’ndaki 2’si görevde kamu personeli, 74’ü daha önce ihraç edilmiş kamu görevlisi, 56’sı özel sektör çalışanı olmak üzere 132 kişinin Ankara merkezli 50 ilde gözaltına alınmasına karar verildi.

 
İkinci operasyonda ise 2006 yılı polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınavı soruşturması kapsamında ise 11 kişi hakkında, Ankara merkezli 9 ilde gözaltı kararı verildi.

Üçüncü soruşturmada ise yasal kurumlarda SGK kaydı olduğu suçlamasıyla meslekten ihraç edilen 10 sağlık personeli ile aktif olarak çalışan 4 kişi ve 1 sivil kişi olmak üzere toplam 15 kişi hakkında Ankara merkezli 4 ilde gözaltı kararı verildi.
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