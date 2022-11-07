AKP'den yandaşlara milyarlık 'Gizli İhaleler'

4 İHALENİN SONUCU BUGÜN AÇIKLANDI

İKİ BUÇUK YIL SAKLANDI

AKP iktidarı istediği müteahhide istediği işi vermeye devam ediyor. AKP özellikle büyük ihalelerde Kamu İhale Kanunu’nun esas usül olarak öngördüğü rekabete imkan sağlayan “Açık Usul” yerine gizli ihaleleri tercih ediyor.İktidar, kanunun deprem gibi olağanüstü hallerde uygulanmak üzere istisna olarak belirlediği “21-b Pazarlık” usulünü istediği işi, istediği firmaya verme aracı olarak kullanıyor. Bu maddeye dayanılarak yapılan ihalelerde duyuru şartı yok. İhaleyi yapacak idare istediği firmalara özel davet gönderiyor.Sözcü’den Yusuf Demir’in haberine göre; Kamu İhale Kurumu, bugün 4 büyük ihaleyi bütün süreçleri tamamlandıktan sonra kamuoyuna duyurdu. Kapalı kapılar ardında, kimselere duyurulmadan yapılan 4 ihalenin tamamı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından düzenlendi ve toplam bedeli tam 1 milyar 241 milyon TL.Bu ihaleler arasında yer alan, “Sabiha Gökçen Metrosu Yaya Bağlantı Tünelleri ve Kuyruk Tüneli İnşaatı” ise düzenlendikten tam 2 buçuk yıl sonra kamuoyuna açıklandı. 12 Mayıs 2020 günü yapıldığı anlaşılan 434.9 milyon liralık ihale bugün alenileşti. İhale tarihindeki kura göre hesaplandığında ihalenin büyüklüğü bugünkü rakamlarla yaklaşık 1.1 milyar lirayı buluyor.