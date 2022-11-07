Samanyolu Haber /Politika / AKP'den yandaşlara milyarlık 'Gizli İhaleler' /07 Kasım 2022 13:16

AKP'den yandaşlara milyarlık 'Gizli İhaleler'

Kamu İhale Kurumu, Ulaştırma Bakanlığı tarafından gizli saklı yapılan 4 ihalenin detaylarını açıkladı. İhale süreci tamamlanana kadar sır gibi saklanan toplam 4 ihalenin maliyeti 1 milyar 241 milyon lirayı aşıyor.

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AKP iktidarı istediği müteahhide istediği işi vermeye devam ediyor. AKP özellikle büyük ihalelerde Kamu İhale Kanunu’nun esas usül olarak öngördüğü rekabete imkan sağlayan “Açık Usul” yerine gizli ihaleleri tercih ediyor.

İktidar, kanunun deprem gibi olağanüstü hallerde uygulanmak üzere istisna olarak belirlediği “21-b Pazarlık” usulünü istediği işi, istediği firmaya verme aracı olarak kullanıyor. Bu maddeye dayanılarak yapılan ihalelerde duyuru şartı yok. İhaleyi yapacak idare istediği firmalara özel davet gönderiyor.

4 İHALENİN SONUCU BUGÜN AÇIKLANDI

Sözcü’den Yusuf Demir’in haberine  göre; Kamu İhale Kurumu, bugün 4 büyük ihaleyi bütün süreçleri tamamlandıktan sonra kamuoyuna duyurdu. Kapalı kapılar ardında, kimselere duyurulmadan yapılan 4 ihalenin tamamı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından düzenlendi ve toplam bedeli tam 1 milyar 241 milyon TL.

İKİ BUÇUK YIL SAKLANDI

Bu ihaleler arasında yer alan, “Sabiha Gökçen Metrosu Yaya Bağlantı Tünelleri ve Kuyruk Tüneli İnşaatı” ise düzenlendikten tam 2 buçuk yıl sonra kamuoyuna açıklandı. 12 Mayıs 2020 günü yapıldığı anlaşılan 434.9 milyon liralık ihale bugün alenileşti. İhale tarihindeki kura göre hesaplandığında ihalenin büyüklüğü bugünkü rakamlarla yaklaşık 1.1 milyar lirayı buluyor.
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