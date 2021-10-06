Samanyolu Haber /Gündem / AKP'den zincirmarketlere kötü haber /06 Ekim 2021 11:03

AKP'den zincirmarketlere kötü haber

Bim, A-101, Şok, Migros, CarrefourSA'ya kötü haber. Zincir marketlere savaş açan AKP, yeni perakende düzenlemesi kapsamında 5 marketin bazı ürünleri satmasını engelleyecek.

SHABER3.COM

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "5 tane zincir marketin topladığı ürünle piyasalar alt üst oluyor" sözleriyle adeta BİM, A-101, Şok, Carrefour, Migros'a savaş açmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerinin ardından Ticaret Bakanlığı denetimlerini sürdürürken, TBMM'nin açılmasıyla "yeni perakende düzenlemesi" yeniden gündeme geldi. 

Yeni düzenlemeyle Tarım kooperatiflerinin market sayısı artırılırken, BİM, A-101, Şok, Carrefour, Migros'tan oluşan 5 market zincirine büyük kısıtlamalar geliyor. Bu kısıtlamaların arasında zincir marketlerin sadece otoyol kenarlarında bulunması ve bazı ürünlerin satışına kısıtlama getirilmesi yer alıyor.

YENİ DÜZENME 4 AYAKTAN OLUŞUYOR
Sabah gazetesinde yer alan habere göre yeni perakende düzenlemesinin e-ticaret, zincir market, küçük esnaf ve vatandaşa ucuz ürün ulaştırmak olmak üzere dört ayağı olacak.

SADECE OTOYOL KENARINDA KURULACAK
Zincir marketlerin tıpkı ABD'de olduğu gibi otoyol kenarlarında kurulması düşünülüyor.  AKP kaynakları, şu anda mahalle aralarında bulunan mevcut marketlerin durumlarının korunacağını ifade ediyor. E-ticaret ile uğraşanlara bazı alanlarda vergi muafiyeti getirilmesi de planlanıyor.

KOZMETİK VE KIRTASİYE ÜRÜNLERİNİN SATIŞI YASAKLANACAK
Düzenlemede, bin 500 metrekareden küçük alanda hizmet veren zincir marketlerde kozmetik ve kırtasiye gibi ürünlerinin satışının yasaklanması tartışılıyor.

Çalışma kapsamında, 'süpermarket ombusmanlığı' sistemi de değerlendiriliyor.

Ayrıca, düzenleme ile perakendeciler ve tedarikçiler tedarik sözleşmeleri yapacak.  Pazarlama maliyetleri ve raftan çıkarma işleri mevzuata uygun hale getirilecek.

Mevzuat ihlali durumunda süpermarket ombudsmanı devreye girecek. Soruşturma ve ceza süreçlerini yönetecek.
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