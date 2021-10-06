Samanyolu Haber /Gündem / Anketlerdeki çöküşü yandaş medya da kabul etmeye başladı : Sonuçlar bıçak sırtı /06 Ekim 2021 11:06

Anketlerdeki çöküşü yandaş medya da kabul etmeye başladı : Sonuçlar bıçak sırtı

Yeni Şafak gazetesinin yazarı Mehmet Acet, AKP'nin yaptırdığı anketlerde bile yaşadığı düşüşü itiraf etti

SHABER3.COM

Yeni Şafak gazetesinin yazarı Mehmet Acet, bugün köşesinde AKP'nin yaptırdığı anketlerin sonuçlarını yazdı.

Yazısında AKP'nin yaptırdığı anketlere dair detaylı bilgi vermeyen Mehmet Acet, "Bu verilere göre bu pazar bir seçim olsa, bu seçimlerde ciddi bir rekabet ortamının yaşanacağı, TBMM’de sandalye dağılımı bakımından bıçak sırtı bir durumun ortaya çıkacağı anlaşılıyor" dedi.

Mehmet Acet'in yazısının ilgili kısmı şöyle:

" AK Parti’nin yaptırdığı son 4 anketin verdiği sonuçları aktarayım.

Bu 4 araştırmanın sonuçlarına göre; AK Parti: Yüzde 37 ile 39, CHP: Yüzde 23 ile 25, İYİ Parti: Yüzde 11 ile 13 aralığında oy alıyor. Bu anketlerde, HDP’ye yüzde 9 ile 11, MHP’ye ise yüzde 7 ile 9 aralığında oy çıkıyor. Bu verilere göre bu pazar bir seçim olsa, bu seçimlerde ciddi bir rekabet ortamının yaşanacağı, TBMM’de sandalye dağılımı bakımından bıçak sırtı bir durumun ortaya çıkacağı anlaşılıyor.

Cumhurbaşkanlığı seçimleri için yapılan kamuoyu araştırmasının sonuçlarına gelince; Toplam seçmen baz alınarak her 100 kişiye sorulduğunda, bu 100 kişinin 40’ı, tercihini Erdoğan’dan yana kullanacağını söylüyor. Açık uçlu olarak yöneltilen bu soruda, ikinci sırada gelen Mansur Yavaş’ın oyu yüzde 13 civarında. Diğer isimler daha gerilerde sıralanıyor.

Muhalefetin ‘ittifak zorunluluğunu’ ortaya koyan veriler olarak da okuyabilirsiniz bu sonuçları. Parlamenter sisteme geçiş üzerinden güç birliği yapma çabalarının asıl motivasyonu sistem değişikliğinden çok, seçimleri kazanmak için güç birliği yapma zorunluluğu derken biraz da bunu kastediyorum zaten."
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