AKP'li anket şirketinden Ekrem İmamoğlu sürprizi

İmamoğlu ile eski Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum yarışırsa...

İmamoğlu ile eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yarışırsa...

İmamoğlu ile Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu yarışırsa...

İmamoğlu ile eski Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu yarışırsa...

Araştırmada İstanbulluların yüzde 42.6’sı İmamoğlu’nu başarılı bulurken, yüzde 34.4’ü başarısız görüyor. Yüzde 23’ü “Orta” diyor.

“İmamoğlu aday olsa oy verir misiniz?” diye sorulduğunda ise yüzde 45.5’i “Evet” derken, yüzde 41.8’i “Hayır” şeklinde yanıt veriyor. Yüzde 12.7’si kararsız.

Sözcü gazetesi yazarı İsmail Saymaz, bugünkü köşesinden iktidara yakınlığı ile bilinen Hilmi Daşdemir'in sahibi olduğu Optimar Araştırma'nın anket sonuçlarını yayımladı.Optimar Araştırma Şirketi’nin geçen ay İstanbul’da 5 bin kişiyle gerçekleştirdiği anketin sonuçlarına göre, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu en yakın rakibine 12 puan fark atıyor.Söz konusu ankette AKP’li aday adaylarıyla İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ismi yan yana yazılarak oy verme eğilimi soruldu. Buna göre sonuçlar şöyle oldu:İmamoğlu ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yarışırsa...