AKP'li başkana haciz şoku

Geçtiğimiz hafta suya yüzde 50 zam yapılması nedeniyle tartışmalara sahne olan Uşak Belediyesi’nde belediyeye ait varlıklarının özel bir banka tarafından haciz edildiği ortaya çıktı.







Duvar'ın haberine göre, belediyenin 200’den fazla araç ve iş makinesinin icra tarafından bağlandığı belirtilirken, belediye başkanının 64 BB 001 plakalı makam aracının da yeddi eminliğe teslim edildiği anlaşıldı.





Uşak İYİ Parti Merkez İlçe Başkanı Hakan Savaş, belediyenin geçmiş dönemde bir çok yolsuzluğu olduğuna dikkat çekti. Savaş, belediyenin naylon fatura kullandığının da altını çizdi ve devam etti:





“Sadece bunlar değil bir çok yolsuzluk olayı var, belediye trilyonlarca naylon fatura kullanmış. Uşak Belediyesi’nin şirketi Uşak’a 30 km mesafe de bir taş ocağı kiralamış, bu taş ocağının yıllık kapasitesi 400 yüz bin ton, fakat buradan 5 milyon ton faturalı mıcır çekilmiş. Bu 200 bin Tır yapar. Bu çekilen mıcırla 8 metre genişliğinde 30cm kalındığında asfalt yaptığınız zaman burdan Iğdır’a, Iğdır’dan, Ermenistan’a, Azerbaycan, Tataristan, Hazar Deniz’i kıyısında bu malzemeyi ancak bitirebiliyorsunuz.”





İYİ Parti daha önce de, eski başkan Cahan döneminde, belediyenin 2018 yılında bir kebapçıya 540 bin TL ödeme yaptığını, bir çikolatacıdan 3 bin kilo çikolata alarak 120 bin TL ve aynı zaman diliminde bir çiçekçiye de 720 bin TL ödeme yapıldığını ortaya çıkarmıştı.





Ayrıca açıklamada belediyenin 2015-16-17-18 yılları arasında Ensar, Kalem-Der, UŞİM-Der ve Ebrar isimli vakıflara her ay 68 Bin TL para aktarıldığı da belirtilmişti.