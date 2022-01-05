AKP'li belediye 1,7 milyonluk duvar saatini nereye takacak?





Şehitkâmil Belediyesi’nin başka birçok harcaması da tartışma yaratacak türden. Belediye, 2018 ve 2020 yıllarında camilere ve sosyal tesislere döşenmesi için toplam 1 milyon 500 bin TL’lik halı aldı.

AKİT YAZARININ KİTABINA YÜZBİNLERCE LİRA







Gaziantep’teki AKP’li Şehitkâmil Belediyesi’ne bağlı Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, 14 Aralık 2021’de “Duvar Saati Alımı” adı altında bir ihale düzenledi. Kamu İhale Bülteni’nde yer alan bilgilere göre, ihaleye tek başına katılan Muhittin Özçelik, 1 milyon 737 bin 50 TL teklif vererek ihaleyi aldı. İhale kapsamında belediyenin logosunu taşıyan 25 bin adet duvar saati alımının yapıldığı açıklandı.BirGün'den İsmail Arı'nıngöre, AKP'li belediye, 21 Haziran 2021’de “Logolu Duvar Saati” adı altında yine bir ihale düzenlemiş, bu ihaleyi kazanan Tataroğlu Can Reklam Tanıtım ve Organizasyon Hizmetleri Şirketi’ne 376 bin TL ödemişti.Belediyeye bağlı Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, 6 Ocak 2020’de ihale yaptı. İhalenin tek katılımcısı olan Ulusan Dayanıklı Tüketim Malları Gıda İnşaat Şirketi, 650 bin TL karşılığıişini aldı. İhale dosyasında yer alan bilgilere göre, şirket belediyeye 5 bin metrekare halı teslim etti.Belediye 2018’de ise 15 bin metrekarelik halı aldı. Camilere ve sosyal tesislere döşeneceği bildirilen halılar için 6 Nisan 2018 tarihinde ihale yapıldı. İhaleyi 840 bin TL teklif veren Merinos Halı Şirketi kazandı.AKP'li belediye, 11 Ocak 2019’da bu kez ‘top’ almak için ihale düzenledi. Belediyenin pazarlık usulü yaptığıihalesini 78 bin 330 TL’lik teklifle Alpspor Şirketi kazandı.Antep Şehitkâmil Belediyesi, daha önce de Yeni Akit Yazarı Yaşar Değirmenci’nin kitabına yüz binlerce lira ödemesiyle gündem olmuştu.Belediyeye bağlı Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, 14 Mayıs 2021’de Yeni Akit Gazetesi Yazarı Yaşar Değirmenci tarafından yazılan “Modern Toplumda Görgü Kuralları” isimli kitabın alımı için Kamu İhale Kanunu’nun tartışmalı pazarlık usulü maddesiyle ihale düzenlemişti.İhaleye tek başına katılan Türkiye Diyanet Vakfı Yayın Matbaacılık ve Ticaret İşletmesi 300 bin TL teklif vererek ihaleyi kazanmıştı.