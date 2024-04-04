AKP'li belediye başkanı seçimden önce kasayı boşaltmaya çalışmış

Yerel seçimde oyların yüzde 57,26'sını alarak Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen CHP'li Ferdi Zeyrek, 'görevi kötüye kullanma ve resmi belgede sahtecilik iddiası' ile Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı'na dilekçe sunulduğunu paylaştı.
Cengiz Ergün ise iddialara ilişkin yaptığı açıklamada, "Ne zamandan beri alacağı olanların parasını ödemek belediyenin kasasını soymak oldu?" dedi.
Her ayın 25-30'u arasında büyükşehir belediyesine hizmet sunan bütün firmaların faturalarını mali hizmetlere sunduğunu, ayın 30'unda tutarların netleştirildiğini, ayın 1'i ve 5'i arasında fatura kesmiş olan hizmet sağlayıcılara ödeme yapıldığını söyleyen Ergün şöyle konuştu:
"197 firmanın şu anda cari hesap olarak MASKİ’den alacaklı olduğu rakam 130 milyon. Büyükşehir de 340 milyon. Toplamda 482 milyon."
Olay nasıl gelişti?
Ferdi Zeyrek Salı günü yaptığı paylaşımda Cengiz Ergün'ün seçimin ertesi günü sabah saat 10.30'da belediye binasına giderek kasadaki parayla çeşitli ödemeler yapmak istediğini öne sürdü.
Zeyrek avukatlarıyla Cumhuriyet Başsavcılığı'na "görevi kötüye kullanma ve resmi belgede sahtecilik" iddiasıyla dava dilekçesi verdi.
Mali İşler Daire Başkanı ve muhasebe çalışanlarının ödemelere imza atmak istememeleri nedeniyle Ergün tarafından görevden alındığını söyleyen Zeyrek, onların yerine göreve getirilen dört kişinin de belgeye imza atmayı reddettiğini belirtti.
Ardından Ergün'ün Genel Sekreter Yardımcısı'nı mali işlere atamak istediğini, ancak bu kişinin de imza atmak istemediğini söyleyen Zeyrek şöyle devam etti:
"Bu sabah itibarıyla da muhasebe bölümündeki hiçbir arkadaşım işe gelmeyerek Cengiz Ergün'ün bu usulsüz işlerine ortak olmak istemediler."
"Yangından mal kaçırırcasına bu ödemeyi yapma isteğinin neden olduğunu gerçekten anlayabilmiş değilim" diyen Zeyrek şöyle devam etti:
"Göreve geldikten sonra faturaları açıp inceleriz, eğer yapılması gereken bir ödeme ise yaparız, kimseyi mağdur etmeyiz."
Olaya ilişkin yaptığı açıklamada her ayın 1'i ve 5'i arasında belediyeye hizmet sağlayan firmalara ödeme yapıldığını yineleyen Cengiz Ergün, bahsi geçen tutarların da bu ödemelere dahil olduğunu söyledi.
Ergün, kendisine yönelik itibarsızlaştırma ve linç kampanyası başlatıldığını belirtti.
BBC Türkçe, Manisa Büyükşehir Belediyesi üzerinden eski Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e ulaşmaya çalıştı ancak belediye yöneticileri daha sonra geri dönüş yapılacağını belirtti. Geri dönüş yapan MHP'nin eski Manisa İl Başkanı ise bizi Ergün'ün basın açıklaması videosuna yönlendirdi.
2009'dan bu yana Manisa'da belediye başkanlığı ve büyükşehir belediye başkanlığı görevini yapan MHP'li Cengiz Ergün, yerel seçimde oyların yüzde 29,78'ini aldı.
Ergün'ün 2019'daki oy oranı yüzde 52,77'ydi.
BBC Türkçe'nin konuştuğu yerel gazeteciler, Manisa halkının son dönemde Ergün'ün hizmetlerinden memnun olmadığını söyledi.
Ergün'ün göreve geldiği ilk yıllarda halkla arasının iyi olduğunu, ancak son yıllarda halktan koptuğunu söyleyen gazeteciler, seçim kampanyası sırasında sahaya çıkan Ergün'e karşı ciddi bir tepki gösterildiğini belirtiyor.
Gazeteciler ayrıca Manisa'daki AKP ve MHP'li seçmenin CHP ve Yeniden Refah Partisi'ne (YRP) yöneldiğini belirtiyor.
Manisa Manşet gazetesi ilde Ergün'den en başta esnafın şikayetçi olduğunu, yolların kullanıma kapatılması nedeniyle işlerinin olumsuz etkilendiğini söylediğini aktardı.