Samanyolu Haber /Gündem / Ankara'daki yangın, 16. saat sonra södürülebildi /04 Nisan 2024 08:49

Ankara'daki yangın, 16. saat sonra södürülebildi

Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde sanayi bölgesinde çıkan yangın, 16. saatin sonunda itfaiye ekiplerince kontrol altına alında, yangın alanında soğutma çalışmaları sürüyor.

SHABER3.COM

Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde bulunan Hurdacılar Sitesi’nde dün öğle saatlerinde başlayan, kuvvetli rüzgârın da etkisiyle çevreye sıçrayan yangının kontrol altına alınması ve çevredeki iş yerlerinin güvenliğinin sağlanması için çalışmalar gece boyunca devam etti.

İvedikköy Mahallesi, 3874’üncü Cadde’de bulunan geri dönüşüm firmasına ait açık alanda, dün saat 14.30 sıralarında, atık kağıt ve lastiklerin tutuşmasıyla başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Ekiplerin yangına müdahalesi havadan görüntülendi.

Bölgede çok sayıda polis, jandarma, sağlık, ABB ve AFAD ekibi bulunurken, itfaiye ekiplerinin de soğutma çalışmaları sürüyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Ankara'daki yangın, 16. saat sonra södürülebildi Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
09:59:22