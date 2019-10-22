AKP'li belediyeden acilen satılık hastane!

Konya Büyükşehir Belediyesi ekim ayı meclis toplantısında Büyükşehir Hastanesi'nin satılması kararını onayladı.







Belediyeye ait hastanenin hisseleri önümüzdeki günlerde ihale usulüyle satışa çıkarılacak. 2018 yılı itibarıyla sadece İller Bankası'na 7000 milyon borcu bulunan Konya Büyükşehir Belediyesi bir süre önce zarar edildiği gerekçesiyle 18 ilçede toplu ulaşım hatlarını da kaldırmıştı.





"BU DAHA BAŞLANGIÇ, HER ŞEYİ SATACAKLAR"





İyi Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş, belediyenin borç batağında olduğunu belirterek şunları söyledi: "AKP’li Konya Büyükşehir Belediyesi’nin yeni başkanı kurumu 1 milyar TL'nin üzerinde borçla devraldı. Sosyal belediyecilik anlayışıyla yola çıkanlar, belediyenin hastanesini dahi satışa çıkarıyor. Önümüzdeki süreçte her şeyi satacaklar."





1979 YILINDAN BERİ SAĞLIK HİZMETİ VERİYOR





Büyükşehir Hastanesi 1979 yılından bu yana bölge halkına hizmet veriyor. 1983’e kadar 22 doktorun ortaklığı ile devam eden hastane aynı yıl 35 ortaklı Özel Sağlık ve Tedavi Kurumları Limited Şirketi’ne dönüştü.





1985 yılında bugünkü binasına taşınarak, Avrupa’dan ithal ettiği cihazlarla bölgenin en modern hastanelerinden biri olarak hizmete vermeye devam etti.





Şirket ticari unvanını 1985 yılında Özel Sağlık Yurdu A.Ş. olarak değiştirdi. Bu tarihten sonra ortaklardan büyük kısmı hisselerini Konya Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraki olan Sağtaş Sağlık Tesisleri ve Ticaret Anonim Şirketi’ne sattı.





Kalan ortaklar hisselerini satınca hastane 1993'te Konya Büyükşehir Belediyesi’nin mülkiyetine geçti.