Erdoğan: Bu gece süre doluyor, sözler tutulmazsa harekata yeniden başlarız

Erdoğan havaalanında yaptığı açıklamada özetle şunları söyledi:





-"Bir terör koridoruna izin vermeyeceğimizi söyledik. İlk, 32 km derinliğinde 444 km'lik alanda, Irak sınırından Cerablus'a kadar olan bu bölgede yani 2 bin 200 km alan terörden temizlendi. 9 Ekim'den bu yana 775 terörist etkisiz hale getirilmiştir. 7 kahraman askerimiz, 79 Suriye Milli Ordusu mensubu kardeşimiz ve 20 sivil vatandaşımız terör örgütünün saldırılarında şehit olmuştur."







-"Anlaşmanın süresi bu gece saat 22:00 itibariyle doluyor. Sözler tutulmazsa harekatı kaldığımız yerden devam ettireceğiz. Türkiye'de kalan Suriyeli vatandaşlarımızı, bu 1 milyon ila 2 milyona yakın insan demek aynen yine gönüllülük esasına dayanarak bu güvenli bölgeye yerleştirilebilir. Tabi bu Türkiye'nin tek başına yapacağı bir şey değil."





-"Maliyetleri çıkardık, planlarımızı yaptık, projelerimizi hazırladık. Bunların bir kısmını da BMGK'da görüşme yaptığım 17 kadar lidere anlattık. Harekâtın bitmesine mütakip adımlarımızı hemen atacağız. "





-"Çekilme devam ediyor. 700-800 çekilme söz konusu, 1200-1300 kadarının da süratle çıkmaya devam ettiği, onların da çıkacağı söyleniyor. Bunların izini sürüyoruz. Hepsi çekilmezse bu iş olmaz"





''Macron böyle şeyleri teröristlerle görüşüyor"







Erdoğan, "Macron'un 120 saatlik sürenin uzatılmasına ilişkin açıklamasını nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna, "Macron'dan şahsıma gelmiş böyle bir teklif yok. Macron böyle şeyleri teröristlerle görüşüyor. Dolayısıyla bizim bu süreç içerisinde muhatabımız Fransa olmamıştır." cevabını verdi.





"İran’dan çatlak sesler çıkıyor"





"İran'dan gelen açıklamalar beni üzdü. İran'dan bazı çatlak sesler çıkıyor. Bunların susturulmaları gerekirdi. Soçi mutabakatının 3 taraf ülkesiyiz. İran var Rusya var. Biz varız . Peki bu şekilde bu süreci nasıl yürüteceğiz."



