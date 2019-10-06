Samanyolu Haber /Gündem / AKP’li belediye borcunu ödemeyince icralık oldu /06 Ekim 2019 12:57

AKP’li belediye borcunu ödemeyince icralık oldu

AKP'li Samsun Büyükşehir Belediyesi'ne müşavirlik hizmeti veren Kamu Proje Müşavirliği Mühendislik İnşaat Taahhüt Limited Şirketi 4 yıllık alacağı olan 1 milyon 17 bin lirayı tahsil edemeyince icraya başvurdu. İcra Müdürlüğü ise, haciz işlemi için mahkeme kararı istedi. Firma mahkeme kararı almak için adliyenin yolunu tuttu.

AKP’li belediye borcunu ödemeyince icralık oldu

Samsun Büyükşehir Belediyesi’ne 2015-2019 yılları arasında müşavirlik hizmeti veren Kamu Proje Müşavirliği Mühendislik İnşaat Taahhüt Limited Şirketi, 4 yıldır alacağını alamadı. Ali Karali’nin sahibi olduğu ve bünyesinde 6 mühendis çalıştıran firmanın Samsun Büyükşehir Belediyesi’nden alacağı olan 1 milyon 17 bin lirayı buldu. Zor duruma düşen firma iflasın eşiğine gelince alacağını tahsil etmek için icraya gitti.

İCRA MAHKEME KARARI İSTEDİ
Firma yetkilileri avukatı aracılığıyla Samsun Büyükşehir Belediyesi’ne haciz işlemi başlatmak üzere İcra Müdürlüğü’ne başvuruda bulundu. İcra Müdürlüğü yetkililerinin icra işlemini gerçekleştirmek için mahkeme kararı istemesi üzerine, haciz işlemi yapılamadı. Firma temsilcileri, icranın gerçekleştirilmesi için mahkemeye başvurdu.

PROJELERİ DENETLİYORDU
Kamu Proje Müşavirliği Mühendislik İnşaat Taahhüt Limited Şirketi, Samsun Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı’nın ihale ettiği projelerde müteaahitlerin usulüne uygun olarak çalışıp çalışmadığını sahada inceleyip belediyeye müşavirlik hizmeti veriyordu. 31 Mart yerel seçimleri ile göreve gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir’in, söz konusu firma ile çalışmayı tercih etmediği ileri sürüldü.


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