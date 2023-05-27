Samanyolu Haber /Politika / AKP'li belediyeden seçim rüşveti: Oy atarken videonu getir 500 lira al /27 Mayıs 2023 13:52

AKP'li belediyeden seçim rüşveti: Oy atarken videonu getir 500 lira al

AKP'li Kağıthane belediyesi, Süleyman Soylku'nun 22 Mayıs'ta Kağıthanede yaptığı miting için otobğslerle taşıdığı Roman vatandaşlara alışveriş çeki dağıttı. Dün ve bugün AKP'den aranan vatandaşlara oyunu Erdoğan'a basarken video çekenlere 500 tl vereceği bildirildi.

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Cumhurbaşkanlığı seçimininin ikinci turuna bir gün kalmışken, AKP'lilerin ayak oyunları bitmek bilmiyor.

Şimdi de, oyunu Erdoğan'a basarken video çekenlere 500 tl verecekler.

AKP'li İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 22 Mayıs'ta Kağıthane'de bir miting düzenledi. Bu mitinge, Gültepe semtinin Roman mahallesinden vatandaşlarlar otobüslerle miting alanına taşındı.

Mitinge taşınan vatandaşlara market alışveriş çekleri dağıtıldı.

Dün ve bugün de aynı vatandaşlara telefonlarla ulaşan AKP'liler, 'Oyunuzu Erdoğan'a basarken video çekip kendilerine gösterene 500 tl daha para vereceklerini' söyledi.


DAHA ÖNCE FOTOĞRAF, ŞİMDİ VİDEO

Bu tür oy satın alma işerinin benzerlerinin daha önceki seçimlerde de yapıldığını söyleyen bir mahalle sakini, daha önce fotoğraf istiyorlardı. Bu kez sadece videolara para vereceklerini söylediler' şeklinde konuştu.
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