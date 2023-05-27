AKP'li belediyeden seçim rüşveti: Oy atarken videonu getir 500 lira al

Cumhurbaşkanlığı seçimininin ikinci turuna bir gün kalmışken, AKP'lilerin ayak oyunları bitmek bilmiyor.







Şimdi de, oyunu Erdoğan'a basarken video çekenlere 500 tl verecekler.





AKP'li İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 22 Mayıs'ta Kağıthane'de bir miting düzenledi. Bu mitinge, Gültepe semtinin Roman mahallesinden vatandaşlarlar otobüslerle miting alanına taşındı.





Mitinge taşınan vatandaşlara market alışveriş çekleri dağıtıldı.





Dün ve bugün de aynı vatandaşlara telefonlarla ulaşan AKP'liler, 'Oyunuzu Erdoğan'a basarken video çekip kendilerine gösterene 500 tl daha para vereceklerini' söyledi.









DAHA ÖNCE FOTOĞRAF, ŞİMDİ VİDEO







Bu tür oy satın alma işerinin benzerlerinin daha önceki seçimlerde de yapıldığını söyleyen bir mahalle sakini, daha önce fotoğraf istiyorlardı. Bu kez sadece videolara para vereceklerini söylediler' şeklinde konuştu.

