Samanyolu Haber /Politika / AKP'li eski milletvekili hayatını kaybetti /21 Ekim 2023 18:19

AKP'li eski milletvekili hayatını kaybetti

AKP Ordu eski milletvekili Cemal Uysal'ın hayatını kaybettiği duyuruldu.

SHABER3.COM

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre AKP’li eski Ordu milletvekili Cemal Uysal hayatını kaybetti.

AKP’nin 22’inci dönem Ordu milletvekili olan Cemal Uysal’ın hayatını kaybettiği duyuruldu.

Uysal’ın ölüm haberini duyuran Urfa milletvekili Bekir Bozdağ, "22. dönem Ordu milletvekilimiz Cemal Uysal’ın vefatını teessürle öğrendim. Merhum milletvekilimiz Cemal Uysal’a Allah’tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır diliyorum. Rabbim,merhameti ve mağfireti ile muamele eylesin. Mekânı cennet,makâmı âlî olsun,inşallah” diya yazdı.
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