Samanyolu Haber /Politika / AKP'li eski milletvekili öldü /30 Eylül 2022 11:02

AKP'li eski milletvekili öldü

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, 19. ve 20. dönem Adana Milletvekili olarak görev yapan Veli Andaç Durak'ın öldüğünü duyurdu.

SHABER3.COM

19 ve 20. dönem Adana Milletvekili olarak da görev yapan Veli Andaç Durak, hayatını kaybetti.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik Twitter hesabından "19. ve 20. dönem Adana Milletvekili Veli Andaç Durak’a Allah'tan rahmet diliyorum. Ailesinin ve sevenlerinin başı sağ olsun" dedi.

VELİ ANDAÇ DURAK KİMDİR?

Veli Andaç Durak, 1940 yılında Adana'nın Karaisalı ilçesinde dünyaya geldi.

İstanbul İktisadi Ticari İlimler Akademisi'ni bitirdi. YSE 6. Bölge Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Şefliği, Adana Beden Terbiyesi Gençlik ve Spor Bölge Müdürlüğü, XIX., XX. Dönem Adana Milletvekilliği ile TBMM Başkanlık Divanı İdare Amirliği yaptı. Evli ve iki çocuk babasıdır. Adana Büyükşehir Belediyesi eski başkanı Aytaç Durak’ın kardeşidir.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber AKP'li eski milletvekili öldü Sonraki Haber >>

E-Devlet'te AKP sahtekarlığı

E-Devlet'te AKP sahtekarlığı

Nebati'nin 'epistemolojik' açıklaması alay konusu oldu

Nebati'nin 'epistemolojik' açıklaması alay konusu oldu

“Ian Florida Tarihinin En Ölümcül Kasırgası”

“Ian Florida Tarihinin En Ölümcül Kasırgası”

Bu görüntüler ilk kez paylaşılıyor

Bu görüntüler ilk kez paylaşılıyor

Kış geldi, mont alamıyorum dedi, ağlamaya başladı

Kış geldi, mont alamıyorum dedi, ağlamaya başladı

Avatar 2 nasıl çekildi

Avatar 2 nasıl çekildi

Avatar 2, 13 yıl sonra vizyona girdi

Avatar 2, 13 yıl sonra vizyona girdi

NASA’dan “Armageddon” provası

NASA’dan “Armageddon” provası

Rusya’da okula silahlı saldırı

Rusya’da okula silahlı saldırı

Çarpıcı KYK videosu: 'Dayanılacak gibi değil, çalışmak zorundayım'

Çarpıcı KYK videosu: 'Dayanılacak gibi değil, çalışmak zorundayım'
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:19:47