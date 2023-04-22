Samanyolu Haber /Gündem / AKP'li İbrahim Yılmazcan'dan depremzedeye skandal sözler /22 Nisan 2023 13:46

AKP'li İbrahim Yılmazcan'dan depremzedeye skandal sözler

Kahramanmaraş Pazarcık Belediye Başkanı İbrahim Yılmazcan, dün ilçe merkezindeki konteyner ve çadırkentleri ziyaret etti.

AKP'li İbrahim Yılmazcan'dan depremzedeye skandal sözler

Depremzedeler, Belediye Başkanı Yılmazcan’a tepki gösterdi. Yılmazcan, yurttaşların “Neredeydiniz?” sorusuna “Devlet burada. Türk Silahlı Kuvvetleri burada. İki vali burada” yanıtını verdi. Bir başka yurttaşın, “Siz neredeydiniz” sorusuna ise Yılmazcan yine “Buradayım, ben buradayım. AFAD’ın çadırları burada. Devlet burada” karşılığını verdi

Başka bir depremzede, “Yok yok, sen yoksun burada” diye tepki gösterdi. Yılmazcan, “Ben olmasam, bu çadırlarda kalabilir misiniz?” dedi.

"BU ÇADIRLARI KİM GETİRTTİ? BEN GETİRTTİM"

Bir yurttaş, “Devlet kurdu bu çadırları, sen mi kurdun? Sen mi kurdun bu çadırları, devlet mi kurdu? Sen bir gün buraya gelip de milletin halini sormadın” diye konuştu. Yılmazcan, “Ben buradayım amca” karşılığını verdi. Yurttaş ise “Biz 70 gündür burada reziliz, rezil” dedi. Yılmazcan, “Bu çadırları kim getirtti? Ben getirttim. Benim getirttiğim çadırlarda kalıyorsun sen. O zaman çadırda kalma. Getirdiğim çadırda kalıyorsun” karşılığını verdi.

Yılmazcan, “Devlet burada. İki saat içinde 200 tane çadır kurdu devlet. Ona niye bir şey söylemiyorsunuz. Ben seçilmiş belediye başkanıyım. 18 bin oy aldım” dedi.

Bir başka depremzede ise “Adam olsaydın, karşımıza gelmezdiniz” diye tepki gösterdi.
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AKP'li İbrahim Yılmazcan'dan depremzedeye skandal sözler

AKP'li İbrahim Yılmazcan'dan depremzedeye skandal sözler

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