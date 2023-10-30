Samanyolu Haber /Gündem / AKP'li ismin oğluna istismar davasında skandal karar /30 Ekim 2023 10:30

AKP'li ismin oğluna istismar davasında skandal karar

5 yaşındaki öz oğluna istismarda bulunduğu adli tıp raporuyla kesinleşen AKP’li R.Y.’nin 1 yıldır istinaf mahkemesinde bekleyen dosyasında karar çıktı.

SHABER3.COM

İzmir’de yaşayan 2 ve 5 yaşında iki oğlu olan eski AKP Gençlik Kolları Başkanı R.Y, ile eşi N.Y, 2019 yılında boşanmak için mahkemeye başvurdu. Dava sürerken N.Y, 5 yaşındaki erkek çocuğunun babasıyla görüştükten sonraki hareketlerinden ve bedenindeki kızarıklıklardan şüphelenerek savcılığa başvurdu.

Adli Tıp raporunda cinsel istismar bulguları tespit edilen R.Y, 2021 yılında tutuklandı. R.Y,’nin tutuklanmasına ilişkin yapılan haberlere erişim engeli getirildi. R.Y, Temmuz 2021’de çıktığı ilk duruşmada hakkında yurtdışı yasağı kararı verilerek tahliye edildi. Haziran 2022’de ise İzmir 23. Ağır Ceza Mahkemesi, R.Y. hakkında “yargılamaya konu eylemde suç sabit görülmediği” ididasıyla beraat kararı verdi. Karar, Temmuz 2022’de istinaf mahkemesine taşındı. 

Yaklaşık bir yıldır istinafta bekleyen dosyada skandal yaşandı. İstinaf mahkemesi kararında 2015 yılında doğmuş çocuk için “12 yaşını tamamlamış çocuk” ifadesi kullanıldı. Ayrıca “Kesin yeterli delil elde edilememesi ve şüpheden sanık yararlanır” gerekçesine dayanarak yapılan başvurunun esastan reddi istendi.

‘Beyanlar dikkate alınmadı
Cumhuriyet'ten Nagihan Yılkın'ın haberine göre istinaf kararını Yargıtay’a taşıyan Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği avukatlarından Barış Özbay Cumhuriyet’e yaptığı açıklamada, “İstismara uğrayan çocukta oluşan fiziksel ve ruhsal deformasyon, çocukla ilgilenen psikologların müşterek beyanı, çocuğun yargılama sürecindeki tutarlı beyanlarına karşın yerel mahkemenin delil yetersizliğinden vermiş olduğu beraat kararının istinaf mahkemesince onanması bizce hukuki facia niteliğindedir” dedi. 

‘Deliller yok sayılıyor
Anne N.Y ise, “İstismar gerek adli tıp, gerek Çocuk İzlem Merkezi raporlarıyla hatta 5 uzman raporuyla kanıtlandı. Dosya apaçık ortada. İşlendiği sabit bir suç var. Bunlar yok sayılıyor. Delil yetersizliğinden beraati anlayamadığım gibi istinafın bu kararını da anlayabilmiş değilim. Oğlumun davası haklı olduğumuz bir dava ve sonuna kadar da gideceğim” dedi.

Anne N.Y çocuğunun 12 yaşında gösterilmesine ilişkin ise “Benim oğlum 2015 yılı doğumlu ve 2. sınıfa gidiyor. 12 yaşında değil ama kararda bu bile yanlış yazılmış. Oğlum 8 yaşında. Çocuğumun hala devam eden bir tedavi süreci var” diye konuştu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber AKP'li ismin oğluna istismar davasında skandal karar Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:42:03