Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan bir vaadini daha unuttu /30 Ekim 2023 10:37

Erdoğan bir vaadini daha unuttu

Erdoğan'ın yerine getirmediği vaatlerine hergün yenileri ekleniyor. Bunlardanl biri de bisiklet yolu vaadi idi. Üstelik Erdoğan bisiklet yollarını Türkiye'ye değil Birleşmiş Milletyer Genel Kurulu İklim Zirvesi'nde yaptığı konuşmada vaat etmişti

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Erdoğan’ın verdiği vaatlerden biri daha gerçekleşmedi. Erdoğan, “Bisiklet yollarını 4 bin kilometreye çıkaracağız” dese de 2022’de 1615 kilometre olan bisiklet yolu uzunluğu 2023 itibarıyla ancak 1800 kilometreye çıkarılabildi.

Birgün Gazetesi'nden Mustafa Bildircin'in haberine göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23 Eylül 2019 tarihinde Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu İklim Zirvesi’nde yaptığı konuşmada bisiklet yollarına yönelik vaatte bulundu. Bisiklet yollarının son dönemdeki en önemli yatırım alanlarından birini oluşturduğunu aktaran AKP’li Erdoğan, "2023’te bisiklet yollarını da bin kilometreden 4 bin kilometreye çıkaracağız" dedi. Hemen her yıl otomobil sürücülerinin dikkatsizliği nedeniyle ölümlü bisiklet kazalarına sahne olan Türkiye’de bisiklet yolları, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın vaadine karşın 2 bin kilometreye dahi yaklaşamadı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, “Çevre Kirliliğinin Önlenmesi ve Koruma” programı için onlarca hedef belirledi. Belirlenen hedeflerden en dikkat çekeni ise “Bisiklet Yolu Mesafesi” hedefi oldu. Hedef kapsamında Türkiye’deki bisiklet yollarının uzunluğunun 2023’te 4 bin 48 kilometreye çıkarılacağı bildirildi.

YOLLAR UZAMADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2019’daki İklim Zirvesi’nde verdiği, “2023’te bisiklet yollarının uzunluğu 4 bin kilometre olacak” vaadi doğrultusunda konulan hedefin tutmadığı ortaya çıktı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın verilerine göre, 2022 yılında bin 615 kilometre olan bisiklet yollarının uzunluğu, Ekim 2023 itibarıyla yalnızca 185 kilometre artırılabildi. Bakanlık, 2023’ün sonunda ülkedeki bisiklet yollarının toplam uzunluğunun bin 800 kilometreye ulaşacağını tahmin etti. 2024, 2025 ve 2026 yıllarında ise bisiklet yollarının uzunluğu sırasıyla 4 bin 200, 4 bin 500 ve 4 bin 600 olarak tahmin edildi.
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