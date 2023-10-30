Samanyolu Haber /Gündem / ABD, İsrail’e asker gönderecek mi? Biden'ın sağ kolu açıkladı /30 Ekim 2023 10:48

ABD, İsrail’e asker gönderecek mi? Biden'ın sağ kolu açıkladı

Orta Doğu'da tansiyon sürekli yükselirken ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, İsrail veya Gazze'ye asker gönderme planları olup olmadığıyla ilgili açıklama yaptı.

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ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, İsrail veya Gazze'ye asker gönderme planlarının olmadığını açıkladı.

CBS News'e konuşan Harris, İsrail'in "kendini savunma hakkı" olduğunu belirtti.

Harris, "Hamas ve Filistinlilerin aynı sayılmaması gerektiğini" belirterek, "Filistinliler, İsraillilerle aynı güvenliği, kararlılığı ve onuru hak ediyor" şeklinde konuştu.

İsrail-Filistin çatışmasında savaş kurallarına bağlı kalınması gerektiğine dikkati çeken Harris, Filistin’e insani yardım akışının devam etmesinin önemine işaret etti.

ABD Başkan Yardımcısı Harris, "İsrail'e veya Gazze'ye asker gönderme planımız veya niyetimiz yok" diyerek İran'a konuya dahil olmaması çağrısında bulundu.
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