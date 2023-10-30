Samanyolu Haber /Gündem / Başbakan'ın milyarder kayınpederi ‘Gençler haftada 70 saat çalışmalı’ ülke karıştı /30 Ekim 2023 11:24

Başbakan'ın milyarder kayınpederi ‘Gençler haftada 70 saat çalışmalı’ ülke karıştı

Birleşik Krallık Başbakanı Rishi Sunak'ın kayınpederi ve Hindistan'ın önde gelen iş adamlarından biri olan Narayana Murthy, genç Hintlilerin haftada 70 saat çalışması gerektiğini söyledi. Murthy'nin sözleri sosyal medyada tepki topladı.

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Teknoloji ve danışmanlık şirketi Infosys’in sahibi Narayana Murthy, genç Hintlilerin daha fazla çalışmaları gerektiğini söyledi.

77 yaşındaki milyarder Murthy, Hindistan’ın küresel ekonomik güç olabilmesi için “çok kararlı, aşırı disiplinli ve aşırı çalışkan” gençlere ihtiyaç duyduğunu belirtirken gençlerin haftada 70 saat çalışması gerektiğini ifade etti.




Forbes’a göre net serveti yaklaşık 4,3 milyar dolar olan Murthy, Hindistan’ın dünyadaki en düşük üretkenlik seviyelerinden birine sahip olduğunu ve çalışma kültüründe değişiklik yapmanın ülkenin gençlerinin sorumluluğu olduğunu söyledi.

Ayrıca Murhty, Hindistan’ın 2075 yılına kadar dünyanın en büyük ikinci ekonomisi olma yolunda hızla ilerleyen ekonomisinin küresel çapta tanınmaya başlandığını ve ülkenin ekonomik ilerlemesini pekiştirmek ve hızlandırmak için uygun bir zaman olduğunu da ifade etti.

Murthy’nin gençlerin daha fazla çalışmasını istemesine karşın Hindistan, haftalık ortalama 47,7 saat ile dünyanın en uzun çalışma saatlerine sahip 7. ülkesi konumunda bulunuyor.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI
Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) rakamlarına göre nüfusunun yaklaşık yüzde 66’sı 35 yaşın altında olan Hindistan’da Murthy’nin gençler için haftada 70 saat çalışma önerisi sosyal medyada büyük tepki çekti.

Bu kadar uzun çalışma saatinin tükenmişliğe neden olabileceği söylenirken kadınların işgücü piyasasından uzaklaşmasına neden olacağı da belirtildi.

Murthy’nin sözlerine X’ten karşılık veren teknoloji girişimcisi Vishal Gondal “Zihinleri yormak değil güçlendirmek, ulusları küresel ilerlemenin zirvesine yerleştiren yenilikçiliği körükler” dedi.

“Bay Murthy bu açıklamasıyla esasen kadınları işyerinin dışına itiyor” diyen bir kadın ise, “erkekler ev işleri, bakıcılık ve çocuk yetiştirme yükünü asla paylaşmayacaklar” diye ekledi.
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