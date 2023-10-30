Dağıstan’da 60 kişi gözaltına alındı

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA









Dün akşam gerçekleşen olaylar sonunda emniyet güçleri 60 kişiyi gözaltına aldı. İçişleri Bakanlığı “isyan” benzetmesi yaptı.





Rusya İçişleri Bakanlığı Dağıstan’ın başkenti Mahaçkale havaalanındaki ayaklanmalara karışan 150 kişinin tespit edildiğini, bunlardan 60’ının göz altına alındığını duyurdu.





Havaalanı önünde binlerce kişi toplanmış, Filistin halkına destek veren protestocular havaalanına baskın düzenlemişti.





Uçağın pilotu, inmek için merdivende bulunan yolcuları tekrar uçağa bindirerek kapıları kapattı ve polisin müdahalesini bekledi. Piste girip uçağı kuşatan göstericilerin eylemi ve polisin müdahalesi ile sonlandı.

İçişleri Bakanlığı’nın ”isyan” diye nitelediği olaylarda 9 polis ve 20'den fazla kişi yaralandı.





Dağıstan Sağlık Bakanlığı'nın Telegram'daki haberine göre, Yahudi karşıtı izinsiz gösteriler üzerine çıkan arbedede hem polis memurları hem de siviller arasında yaralılar var. 10 yaralının hastanelerde tedavisi sürüyor. Bunlardan ikisinin durumu ağır.





Dağıstan Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı yasa dışı eylemleri tamamen durdurdu. Havalimanı, kolluk kuvvetlerinin tamamen kontrolü altında. Federal Hava Taşımacılığı Ajansı havaalanını geçici olarak kapatmak zorunda kalmıştı, ancak havalimanı yarın sabah çalışmalara yeniden başlayacak.





Dağıstan Cumhuriyeti başkanı Sergey Melikov, Mahaçkale'deki isyanları, yasaların ağır ihlali olarak nitelendirdi ve sorumluların gerekli şekilde cezalandırılacağını söyledi.