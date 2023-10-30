Samanyolu Haber /Politika / Yargıdaki rezaletler tam gaz devam ediyor: Başsavcı boşanma davasının delillerini yok ettirdi /30 Ekim 2023 09:40

Yargıdaki rezaletler tam gaz devam ediyor: Başsavcı boşanma davasının delillerini yok ettirdi

Yargıç Sidar Demiroğlu, HSK'ye sunduğu dilekçede, Başsavcı İsmail Uçar'ın bir boşanma davasına müdahale ederek, T.T'nin evini bastırdığını ve eşinin aldatma görüntülerini sildirdiğini ileri sürdü.

SHABER3.COM

İstanbul Anadolu Başsavcısı İsmail Uçar'ın Hakimler ve Savcılar Kurulu'na (HSK) şikayetiyle başlayan yargıdaki dilekçe savaşları devam ediyor. Uçar'ın dilekçesinde adı geçen hakimlerden biri olan Sidar Demiroğlu'nun HSK'ye sunduğu üçüncü dilekçe de ortaya çıktı.

16 Ekim tarihli ilk dilekçesinde Başsavcı İsmail Uçar’ın neden kendisi hakkında 1 yıl boyunca işlem başlatmadığını soran Demiroğlu, "Sadece şahsım değil; 1., 2. ve 3. derece tüm akrabalarımın, banka hesaplarının, ekonomik durumlarının ve sosyal yaşantılarının incelenmesini talep ediyorum. HTS kayıtlarının en ince ayrıntısına kadar incelenmesini talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

Demiroğlu, 27 Ekim tarihli ikinci dilekçesinde ise “İsmail Uçar, devletin yargı organlarını alenen aşağılamış ve devleti idare eden kadroları zımnen suçlamıştır. İsmail Uçar'ın, kamuoyunda tanınan ve medyada bilinen avukatlarla samimi ilişkilere sahip olduğu hatta eşiyle beraber Av. Rezan Epözdemir isimli kişinin oğlunun sünnet düğününe teşrif ettiği yargı dünyasında herkesin bildiği bir konu…" ifadelerine yer verdi.

'BOŞANMA DAVASINDA KULLANILACAK DİJİTAL MATERYALLERE EL KOYDURDU'

Eski İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimi olan Demiroğlu, 1 Eylül'den bu yana İstanbul 21. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı olarak görev yapıyor. 27 Ekim'de HSK'ye gönderdiği dilekçeye bir ek daha yapan Demiroğlu, Uçar'ı 'boşanma davasında delil karartmak için operasyon yaptırmakla' suçladı.

Uçar'ın, İstanbul 17. Aile Mahkemesi hakimi Burhan Kaya'yı arayarak avukat E.T. ile eşi T.T. arasındaki boşanma davasına müdahale ettiğini ileri süren Demiroğlu, dilekçesinde şu iddiaya yer verdi:

"E.T'nin eşi olan T.T'nin telefonunda bulunan ve boşanma aşamasında eşi aleyhine delil olarak sunulabilecek görüntü kayıtları ve deliller İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar'ın yönlendirmesiyle uyduruk bir soruşturma dosyası yaratılmak ve T.T'nin evine savcılık kararı ile gidilip dijital materyallere el konulmak suretiyle yok edilmiştir. T.T. adeta delilsiz bırakılmış ve Başsavcı tarafından mağdur edilmiştir."

Uçar'ın açık bir şekilde suç işlediğini savunan Demiroğlu, boşanma davasının ve T.T. hakkındaki soruşturma dosyasının incelenmesini, tanıkların dinlenmesini ve gereğinin yapılmasını talep etti.

'İLGEZDİ İÇİN ERİŞİM ENGELİ TALEP ETTİ'

Demiroğlu dilekçesinde ayrıca, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi'nin, eşinin belediye başkanlığını yürüttüğü Ataşehir ilçesindeki bir güzellik merkezini mühürlettiği iddiası ile ilgili 'ayrıntılara' da yer verdi. Demiroğlu, Uçar'ın kendisinden Adalet Komisyonu üyesi Nihat Zincirli aracılığıyla, İlgezdi'nin, olayla ilgili aleyhindeki haberlerin erişiminin engellenmesini istediğini ancak bu talebi reddettiğini ifade etti.

HSK'YE DÖRT SORU

HSK'den Uçar hakkında dört iddianın incelenmesini de talep eden Demiroğlu, dilekçesinde ayrıca şu sorulara yer verdi:

- İş insanlarının özel uçaklarına kaç defa ve niçin binmiştir?
- Yurt dışına kimlerle gitmiş ve masrafları kim tarafından karşılanmıştır?
- Hangi avukatlarla nerelere gitmiştir?
- Kimlerin özel localarında maç izlemiştir?

İstanbul Anadolu 21. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Sidaroğlu, dilekçesini "Tüm bu itibarla HTS kayıtları, banka kayıtları, otel ve pasaport kayıtları, loca görüntü bilgileri, uçuş bilgileri ve dosya safahatları araştırılarak gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ve talep ederim" ifadeleriyle noktaladı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Yargıdaki rezaletler tam gaz devam ediyor: Başsavcı boşanma... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:43:17