Yargıdaki rezaletler tam gaz devam ediyor: Başsavcı boşanma davasının delillerini yok ettirdi

16 Ekim tarihli ilk dilekçesinde Başsavcı İsmail Uçar’ın neden kendisi hakkında 1 yıl boyunca işlem başlatmadığını soran Demiroğlu, "Sadece şahsım değil; 1., 2. ve 3. derece tüm akrabalarımın, banka hesaplarının, ekonomik durumlarının ve sosyal yaşantılarının incelenmesini talep ediyorum. HTS kayıtlarının en ince ayrıntısına kadar incelenmesini talep ediyorum" ifadelerini kullandı.
Demiroğlu, 27 Ekim tarihli ikinci dilekçesinde ise “İsmail Uçar, devletin yargı organlarını alenen aşağılamış ve devleti idare eden kadroları zımnen suçlamıştır. İsmail Uçar'ın, kamuoyunda tanınan ve medyada bilinen avukatlarla samimi ilişkilere sahip olduğu hatta eşiyle beraber Av. Rezan Epözdemir isimli kişinin oğlunun sünnet düğününe teşrif ettiği yargı dünyasında herkesin bildiği bir konu…" ifadelerine yer verdi.
'BOŞANMA DAVASINDA KULLANILACAK DİJİTAL MATERYALLERE EL KOYDURDU'
Eski İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimi olan Demiroğlu, 1 Eylül'den bu yana İstanbul 21. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı olarak görev yapıyor. 27 Ekim'de HSK'ye gönderdiği dilekçeye bir ek daha yapan Demiroğlu, Uçar'ı 'boşanma davasında delil karartmak için operasyon yaptırmakla' suçladı.
Uçar'ın, İstanbul 17. Aile Mahkemesi hakimi Burhan Kaya'yı arayarak avukat E.T. ile eşi T.T. arasındaki boşanma davasına müdahale ettiğini ileri süren Demiroğlu, dilekçesinde şu iddiaya yer verdi:
"E.T'nin eşi olan T.T'nin telefonunda bulunan ve boşanma aşamasında eşi aleyhine delil olarak sunulabilecek görüntü kayıtları ve deliller İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Uçar'ın yönlendirmesiyle uyduruk bir soruşturma dosyası yaratılmak ve T.T'nin evine savcılık kararı ile gidilip dijital materyallere el konulmak suretiyle yok edilmiştir. T.T. adeta delilsiz bırakılmış ve Başsavcı tarafından mağdur edilmiştir."
Uçar'ın açık bir şekilde suç işlediğini savunan Demiroğlu, boşanma davasının ve T.T. hakkındaki soruşturma dosyasının incelenmesini, tanıkların dinlenmesini ve gereğinin yapılmasını talep etti.
'İLGEZDİ İÇİN ERİŞİM ENGELİ TALEP ETTİ'
Demiroğlu dilekçesinde ayrıca, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi'nin, eşinin belediye başkanlığını yürüttüğü Ataşehir ilçesindeki bir güzellik merkezini mühürlettiği iddiası ile ilgili 'ayrıntılara' da yer verdi. Demiroğlu, Uçar'ın kendisinden Adalet Komisyonu üyesi Nihat Zincirli aracılığıyla, İlgezdi'nin, olayla ilgili aleyhindeki haberlerin erişiminin engellenmesini istediğini ancak bu talebi reddettiğini ifade etti.
HSK'YE DÖRT SORU
HSK'den Uçar hakkında dört iddianın incelenmesini de talep eden Demiroğlu, dilekçesinde ayrıca şu sorulara yer verdi:
- İş insanlarının özel uçaklarına kaç defa ve niçin binmiştir?
- Yurt dışına kimlerle gitmiş ve masrafları kim tarafından karşılanmıştır?
- Hangi avukatlarla nerelere gitmiştir?
- Kimlerin özel localarında maç izlemiştir?
İstanbul Anadolu 21. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Sidaroğlu, dilekçesini "Tüm bu itibarla HTS kayıtları, banka kayıtları, otel ve pasaport kayıtları, loca görüntü bilgileri, uçuş bilgileri ve dosya safahatları araştırılarak gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ve talep ederim" ifadeleriyle noktaladı.