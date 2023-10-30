Samanyolu Haber /Gündem / Hakim Ali İhsan Horasan'a mafya mı çarptı? /30 Ekim 2023 09:35

Hakim Ali İhsan Horasan'a mafya mı çarptı?

Barış Boyun davasının hakimi, 6 Ekim'de kaza yapıp ağır yaralandı. Kaza anında 10 dakikalığına kameralar kayıtta değildi. Hakim, yakın çevresine bir aracın kendisine yakın sürüş yaptığını anlattı. İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ali İhsan Horasan, 6 Ekim'de Başakşehir'de trafik kazası yaptı. Kullandığı aracın direksiyon hakimiyetini kaybeden Horasan, aracıyla ağaca çarptı. Ağır yaralanan Horasan'ın tedavisi sürüyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor ancak, kazanın üzerindeki şüphe bulutları dağılmadı.

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BARIŞ BOYUN ÇETESİ'Nİ YARGILIYOR

Horasan, şu anda görev yaptığı İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesi'nde örgütlü suçlarla ilgili açılan davaları yürütüyor. Horasan'ın mahkeme başkanı olarak görev yaptığı İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, kamuoyunda 'Barış Boyun çetesi' olarak bilinen mafya grubu da yargılanıyor.

ÇETE ÜYESİ TEHDİT ETTİ

İsmi çok sayıda cinayete karışan çete lideri Barış Boyun'un firari olduğu dosyada, 46 kişi tutuklu yargılanıyor. Temmuz ayında görülen davanın ikinci duruşmasında, tutuklu sanıklardan Mahmut Aydınak, mahkeme heyetini tehdit etti. Tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyetine el kol hareketi yapıp parmağını sallayan Aydınak, "Bu ne tutukluluk devamı" dedi. Aydınak, duruşma savcısına da, "Savcı sen tutukluluk halinin devamını istersin haa" diyerek bağırdı.


Aydınak'ın bu sözlerine mahkeme başkanı Horasan sert tepki gösterdi. Mahmut Aydınak'ın sözleri mahkeme heyeti tarafından tutanağa geçirildi ve işlem başlatılacağı belirtildi. Çete üyesi olduğu iddiasıyla yargılanan Aydınak'ın tehdidinden sonra, mahkeme başkanı, mahkeme heyeti ve savcının koruma sayısı arttırıldı, güvenlik önlemleri genişledi.



KAMERALAR KAZA SIRASINDA KAYIT ALMAMIŞ

Barış Boyun çetesinin yargılandığı davanın duruşmasından yaklaşık 2 ay sonra Horasan trafik kazası yaptı. Kaza akşam üzeri 18.50 sularında yaşandı. Kazanın yaşandığı bölgeyi gören kameraların saat 18.47'de elektrik kesintisi nedeniyle kayıt alamadığı belirtildi. Kameralar, 10 dakika sonra tekrar devreye girdi.

MAHKEME BAŞKANI ÇETEDEN ŞÜPHELENİYOR

Tedavisi süren mahkeme başkanı Horasan'ın, yakın çevresine Barış Boyun çetesine yönelik davada yaşanan tehditten bahsettiği, kaza öncesinde trafikte seyir halindeyken şüpheli bir aracın kendisine yakın sürüş yaptığını anlattığı öğrenildi. Polisin soruşturma başlattığı kazayla ilgili henüz bir sonuç alınamadı.
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