AKP'li kadın Milletvekili: Kadın cinayetleri abartılıyor

'Medya kadına karşı şiddet olaylarını çok kullanıyor'





AK Parti Kayseri Milletvekili Hülya Atçı Nergis, katıldığı bir televizyon programında Türkiye'nin kadın cinayetleri açısından dünyadaki diğer ülkelere göre daha iyi durumda olduğunu söyledi."Amerika'da bir milyonda 12 kadın şiddete kurban gidiyor" diyen Nergis, Türkiye'deki sayının bunun yarısı olduğunu ifade etti.Bunun üzerine “2020 yılında 300 kadın öldürüldü” ifadelerini kullanan program sunucusuna yanıt veren Nergis, şunları söyledi:Bakın ama öldürülen erkek sayısı bunun 12 katı. Biz sadece kadınları ifade ediyoruz. Medya bu işin alıcısı olduğu için çok kullanıyor. Kadına karşı şiddet olaylarını çok kullanıyor, çok haberleştiriyor. Bu da yanlış bir algı yaratıyor, sanki Türkiye’de çok fazla kadın öldürülüyor. Rakamlar ortada."