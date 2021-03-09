Samanyolu Haber /Politika / AKP'li kadın Milletvekili: Kadın cinayetleri abartılıyor /09 Mart 2021 11:59

AKP'li kadın Milletvekili: Kadın cinayetleri abartılıyor

Kadın cinayetleri haberlerinin abartıldığını söyleyen AKP Kayseri Milletvekili Hülya Atçı Nergis, "Öldürülen erkek sayısı bu sayının 12 katı. Biz sadece kadınları ifade ediyoruz. Medya bu işin alıcısı olduğu için çok kullanıyor. Kadına karşı şiddet olaylarını çok kullanıyor, çok haberleştiriyor" dedi.

AKP'li Kadın vekil: Kadın cinayetleri abartılıyor

AK Parti Kayseri Milletvekili Hülya Atçı Nergis, katıldığı bir televizyon programında Türkiye'nin kadın cinayetleri açısından dünyadaki diğer ülkelere göre daha iyi durumda olduğunu söyledi.

"Amerika'da bir milyonda 12 kadın şiddete kurban gidiyor" diyen Nergis, Türkiye'deki sayının bunun yarısı olduğunu ifade etti.

'Medya kadına karşı şiddet olaylarını çok kullanıyor'

Bunun üzerine “2020 yılında 300 kadın öldürüldü” ifadelerini kullanan program sunucusuna yanıt veren Nergis, şunları söyledi:

Bakın ama öldürülen erkek sayısı bunun 12 katı. Biz sadece kadınları ifade ediyoruz. Medya bu işin alıcısı olduğu için çok kullanıyor. Kadına karşı şiddet olaylarını çok kullanıyor, çok haberleştiriyor. Bu da yanlış bir algı yaratıyor, sanki Türkiye’de çok fazla kadın öldürülüyor. Rakamlar ortada."
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AKP'li Kadın vekil: Kadın cinayetleri abartılıyor

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