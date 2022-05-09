AKP'li köy muhtarı neden direğe çıktı?

Bingöl’de uzun süredir elektriği verilmeyen bir köyün muhtarı elektrik direğine tırmanarak durumu protesto etti. Yolaçtı Köyü muhtarı Ağa Babayiğit, “Ben AK Parti’nin üyesiyim. Bize hizmet edilmiyor” dedi.







YOLAÇTI KÖYÜNÜN ELEKTRİKLERİ UZUN SÜREDİR YOK





Gazeteci Mahmut Bozarslan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, köyün muhtarı Ağa Babayiğit’in elektriklerin kesik olmasını protesto etmek için elektrik direğine tırmandığını kaydetti.





Babayiğit, tırmandığı direkte, “Ben AK Parti’nin üyesiyim. TEDAŞ, karayolları, köy hizmetleri Yolaçtı köyünü bertaraf ederek bize hizmet edilmiyor” dedi.







