Samanyolu Haber /Gündem / Süt ürünlerine yüzde 30 zam yolda /09 Mayıs 2022 14:23

Süt ürünlerine yüzde 30 zam yolda

Ulusal Süt Konseyi (USK) çiğ süt fiyatını 15 Mayıs’tan itibaren geçerli olmak üzere 7,50 TL/Litre olarak belirledi. Süt ürünleri üreticileri bu artışın nihai ürünlere yüzde 30 zam olarak yansıyacağını ve tüketimde düşüş beklediklerini dile getiriyor.

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Dünya’dan Mehmet Hanifi Gülel’in haberine göre Muratbey Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Erol, “Yeni fiyat 15 Mayıs’tan itibaren geçerli olacak. Bu gelişme de doğal olarak önümüzdeki günlerde süt ve süt ürünlerinin fiyatlarının yükselmesine neden olacak. Ana hammaddesi süt olan tüm ürünlerde de aynı oranda fiyatlar yükselecektir. Artan maliyetler ile yükselen fiyatlar, tüketicilerin alım gücünü zorlayacaktır. Kaliteli, güvenilir gıdaya erişim ekonomik sıkıntılar nedeniyle zorlaşabilir. Bu da kaliteden ödün vermeyen üreticiler için satış kaybına neden olabilir.” diye konuştu.
 
1 KİLO PEYNİR 120 LİRADAN SATILACAK!

Gürova Süt Ürünleri sahibi Nevzat Aydın, 7 Aralık/ta sütün fiyatının 3,20 lirayken şu an devlet desteğiyle birlikte 7,70 liraya yükseldiğini söyledi. Son zammın yoğurt ve ayran gibi ürünlerin fiyatlarına hemen yansıyacağını belirten Aydın, “Ezine peynir gibi diğer ürünlerinde yapılan bağlantılar ve elde bulunan stoklardan dolayı fiyatlara hemen yansımayacak. Çiğ sütteki fiyat artışının tüm ürünlerde yüzde 30 zam olarak yansıması bekleniyor. Nihai tüketicinin belli bir alım gücü var ve 1 kilo peyniri 120 liradan satın alması çok zor. Üretici olarak ürünü nasıl satacağız diye bizim de moralimiz bozuk.” dedi.
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