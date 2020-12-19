Samanyolu Haber /Gündem / AKP'li Şahin Tin'in 'kebap fişleri' haberine erişim engeli /19 Aralık 2020 10:49

AKP'li Şahin Tin'in 'kebap fişleri' haberine erişim engeli

CHP’li Engin Altay’ın “Millet aç midesine sadece kuru ekmek giriyor” sözlerine "O zaman aç değiller” yanıtıyla gündeme gelen AKP'li Şahin Tin'in, yediği kebap fişlerini Denizli Çivril Belediye Başkanlığı'na yazdırdığına ilişkin haber Denizli 1. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla erişim kaldırıldı.

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CHP Grup Başkanvekili İstanbul Milletvekili Engin Altay’ın “Millet aç midesine sadece kuru ekmek giriyor” sözlerine “O zaman aç değiller” cevabıyla gündeme gelen AKP Denizli Milletvekili Şahin Tin’in, yediği kebap fişlerini Denizli Çivril Belediye Başkanlığı’na yazdırdığına ilişkin haber Denizli 1. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla erişim kaldırıldı.

AKP Denizli Milletvekili Şahin Tin’in yediği kebap fişlerini Denizli Çivril Belediye Başkanlığı’na yazdırdığına ilişkin haber Denizli 1. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla erişimden kaldırıldı.

Cumhuriyet’in aktardığı habere göre mahkeme, haberin yayınlandığı gün olan 17 Aralık’tan bir gün sonra yapılan başvuruyu jet hızıyla değerlendirdi ve aynı gün haberin Şahin Tin’in “kişilik hakkını ihlal edici nitelikte bulunduğu değerlendirilmekle erişim engelleme talebi yönünden kabulüne dair” karar verdi.

AKP’li Şahin Tin, CHP’li Engin Altay’ın “Millet aç midesine sadece kuru ekmek giriyor” sözlerine “O zaman aç değiller” yanıtıyla gündeme gelmişti.
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