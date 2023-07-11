AKP'li vekilin kardeşinin tecavüz davasında yeni gelişme: Göz göre göre...

Dava süreci

AKP Sakarya milletvekili Ali İnci’nin kardeşi olan ve Sakarya’nın Pamukova ilçesinde benzin akaryakıt istasyonları ve fabrikası bulunan Yusuf İnci, 14 yaşındaki R.B. adlı kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmakla suçlanıyordu. Bir süre Fildişi Sahili'ne kaçan Yusuf İnci, daha sonra dava sürecinde Türkiye'ye döndü ve 22 Ocak 2019 tarihinde tutuklandı. Dönemin Sakarya Baro Başkanı Zafer Kazan’ın mağdur çocuğun avukatlığını üstlendiği davada karar 2019 yılında çıktı. Sakarya 3. Ağır Ceza Mahkemesi, sanık Yusuf İnci'yi çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçundan indirimlerle birlikte 25 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Karar: Abisinin nüfuzunu kullandı

Kararda ayrıca sanık Yusuf İnci’nin abisi olan ve daha önce Hendek Belediye Başkanlığı yapan soruşturmanın başladığı dönemlerde ise milletvekili seçimleri için aday olan Ali İnci’nin nüfuzunu kullandığı kaydedildi. Bunun sonucu olarak soruşturmada ihmal gösterildiği iddiasıyla Sakarya Barosu’nun destekleri üzerine mağdure çocuğun ayrıntılı ifade vermesinin ve koruma altına alınmasının sağlandığı belirtilen kararda, bundan önce serbest bırakılan sanık A.K.’nin tutuklandığı, Yusuf İnce’nin ise Fildişi’ne giderek dönmediği kaydedildi. Sanığın ancak 22 Ocak 2019’da Türkiye’ye dönmesinin ardından tutuklandığı belirtilen kararda, kuaför sahibinin ise mağdureyi fuhuşa teşvik ettiği, uygun ortam sağladığı ve odanın kapısını kapatarak dükkanda bekleyerek suçta asli fail olarak yer aldığı anlatıldı. Kuaför sahibi A.K. de aynı cezayı aldı.

Yargıtay cezayı onadı





Yargıtay Başsavcılığından sanık lehine talep





Mağdurenin avukatından tepki



