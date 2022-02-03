Samanyolu Haber /Gündem / AKP'liler İBB'yi burs adı altında böyle yağmalamış! /03 Şubat 2022 10:28

AKP'liler İBB'yi burs adı altında böyle yağmalamış!

AKP döneminde İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde ‘burs’ adı altında yapılan vurgunun boyutları yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. İBB Meclisi CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı, AKP dönemi İBB’sinde toplam 34 kişiye yurtdışı bursu adı altında 62 milyon TL ödendiğini açıkladı. Balyalı, İDO’nun satışından ötürü de 5 kişi için yapılan harcamaya erişemediklerini aktardı.

AKP'liler İBB'yi 'burs' adı altında böyle yağmalamış

KRT TV’de yayınlanan ‘Olağan İşler’ programında konuya açıklamalarda bulunan Balyalı, şunları söyledi:

“Ravza Kavakçı da dahil olmak üzere aslında 39 kişi var. Kavakçı’nın ifadesi üzerine araştırma yapıldı ve hepsine ulaşıldı. 39 kişinin 2 tanesi İGDAŞ’ta, 6 tanesi Kültür AŞ’de, 3 tanesi İSFALT AŞ’de, 6 kişi İSPARK AŞ’de, 5 tanesi Ulaşım AŞ’de, 5 tanesi İDO’da, 5 tanesi İSTAÇ’ta, 5 tanesi KİPTAŞ’ta ve bir tanesi de BELBİM’de çalışmışlar ve yurt dışına bursiyer olarak gönderilmişler. 39 kişinin 34’üne ilişkin bütün çalışmalar yapıldı, işlemler sonuçlandırıldı. Sadece 5 tanesine ilişkin çalışma yapılamadı çünkü İDO satıldı. Satışla birlikte bütün bilgiler de devrolduğu için bunlara ulaşma şansı olmadı.”

5 KİŞİ İÇİN NE ÖDENDİĞİNİ BİLMİYORUZ

“Onun dışında bütün bilgiler Teftiş Kurulu Başkanı’nın önünde, çalışmaları tamamladılar. Belki bir kaç eksik vardır. Ve suç unsuru bulunun herkesle ilgili de savcılığa suç duyurusunda bulunuldu ve davalar açılıyor. 34 kişiden bahsedeceğim; elimizdeki net bilgiye göre 3 milyon 959 bin 733 Amerikan doları, 303 bin 105 euro, 177 bin 553 pound, 1 milyon 602 bin 653 TL tespit edildi. Toplamda kur değişikliğine göre 62 milyon TL civarında bir para. Yurt dışı bursu için 34 kişi adına ödenmiş. Artı 5 kişi için ne ödendiğini bilmiyoruz. Onlarla birlikte biraz daha artar rakam.”
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