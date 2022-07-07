Samanyolu Haber /Gündem / AKP'liler Müjdat Gezen'i telefonla aradı /07 Temmuz 2022 20:32

AKP'liler Müjdat Gezen'i telefonla aradı

Yaklaşan seçim sürecinde vatandaşlara telefonla ulaşarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AKP İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'ye herhangi bir mesajlarının olup olmadığını sorarken, aranan isimlerden birisi de Müjdat Gezen oldu.

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Cumhuriyet'ten Sinem Nazlı Demir'in habererine göre AKP İstanbul İl Teşkilatı, yurttaşları arayarak 2023 seçimleri için AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AKP İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'ye herhangi bir mesajlarının olup olmadığını soruyor.

Partinin telefonla ulaştığı isimlerden biri de Müjdat Gezen'di. Telefonu, Gezen'in sekreteri açtı ve Gezen'in şehir dışında olduğunu söyledi.

'BULMACALARDA FOTOĞRAFIMI YASAKLADINIZ!'

"Ne mesajı, nasıl bir şey bu?" tepkisiyle karşılık veren Gezen, "Beni ikinci arayışları. Yirmi sene evvel de bir kahvaltı daveti için aramışlardı. Ben de 'ben tokum' demiştim" ifadelerini kullandı.

Gezen, "Gelen telefonu açıp talep ettikleri gibi bir mesaj verecek olsaydınız ne derdiniz" sorusu için şu cevabı verdi:

"- Eğer o telefonu şimdi ben açsaydım, '20 senedir beni o mahkemeden o mahkemeye süründürüyorsunuz, ekmeğimle oynadınız. Hiçbir televizyona ve basın kuruluşuna çıkartmadınız. Reklamlarımı engellediniz. Bulmacalarda fotoğrafımı yasakladınız! Vergisini ödediğim TRT'ye çıkarttırmadınız. Şimdi de utanmadan bana 'ne düşünüyorsunuz' diye soruyorsunuz. Ben düşüncelerimi 11 ay sonra açıklayacağım."
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