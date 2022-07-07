İçişleri Bakanlığı Ümit Özdağ ile ilgili harekete geçti

Son anketler partisi yüzde 2 oy oranını da geçtiği görülen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın 'İç savaş çıkacak' iddiası konusunda yeni bir gelişme yaşandığı aktarıldı.





Son dönemde yaptığı mülteci karşıtı çıkışlarla gündem olan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile ilgili olarak İçişlier Bakanlığı tarafından suç duyurusunda bulunulduğu belirtildi.



Evrensel'de yer alan habere göre İçişleri Bakanlığı, mültecilerle ilgili açıklamalarında "İç savaş çıkacak" diyen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. İçişleri Bakanlığı, mültecilerle ilgili açıklamalarında "İç savaş çıkacak" diyen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünün suç duyurusu dilekçesinde, Özdağ'ın 4 Temmuz'daki basın açıklamasında "iç savaş çıkacağı" yönünde iddialarda bulunduğu belirtildi.Bu iddialar için "gerçek dışı" ve "hayal ürünü" denilen dilekçede, Özdağ'ın "devletin organları ve teşkilatları hakkında kamuoyunu olumsuz yönlendirmek ve etkilemek amacıyla dayanıksız, yalan, yanlış, yanıltıcı ve provokatif ifadeler kullanıldığı" belirtildi.Dilekçede "Hayal ürünü iddialarla sırf siyasi bir algı oluşturmak kastı ile hareket edildiği açıkça ortada olan gerçek dışı ve mesnetsiz isnat ve ithamlar, şüpheli tarafından kamuoyu ile paylaşılmış olup bu açıklamanın yasal mevzuat çerçevesinde cezai sorumluluk gerektiren ifade ve itham olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirtmek isteriz" ifadeleri yer aldı.